Uppdragsledare inom mekanik- och rörkonstruktion till Nyköping
2025-10-13
Vill du hjälpa oss att utveckla framtidens processlösningar inom industrin?
Vi söker alltid de bästa i branschen och just nu söker vi drivna personer till vårt kontor i Nyköping!
Varför jobba hos oss?
Hos Sweco blir du en del av en gemenskap. I våra relationer till varandra och till våra kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt - både i jobbet och i livet. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån, genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet!
Din framtida roll
Vi inom affärsenheten Industri och Region Mitt, där du hittar Nyköpingskontoret, har en flexibel arbetsmiljö med nära samarbete med kollegor inom hela Sweco. På Nyköpingskontoret hittar du en grupp med bred kompetens och en familjär känsla, där alla stöttar och hjälper varandra att utvecklas. Här blir du en del av en dynamisk arbetsplats där ditt engagemang och din expertis värderas högt.
Våra kundprojekt och uppdrag är av varierande storlek och tidshorisont, vilket skapar trygghet och stabilitet för oss. Du får möjlighet att bidra till hållbara och innovativa projekt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Vi söker dig som vill bidra och utvecklas i rollen som uppdragsledare med tyngdpunkt på någon/några av nedanstående teknikgrenar:
• Anläggningskonstruktion
• Mekanikkonstruktion
• Rörkonstruktion
Dina erfarenheter
Vi söker dig som:
• Har en relevant högskole-/universitetsutbildning med inriktning mot industri eller som har erhållit motsvarande erfarenheter genom sitt arbetsliv
• Har konstruktionsvana och erfarenheter från konstruktionsuppdrag inom stål-, papper/massa-, kraftvärme, kemi- eller annan processindustri
Det är meriterande om du har erfarenhet av våra verktyg Inventor, Plant 3D, PDMS eller annat CAD-verktyg. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att jobba som projektledare eller uppdragsledare.
Vem är du?
För att trivas i rollen som konsult på Sweco tror vi att du är en social person som tycker att mötet med andra människor är både spännande och stimulerande. Du vill ha roligt på jobbet och ser samarbetet med kollegor och kunder som en naturlig del av vardagen.
Du är stolt över din kompetens men ödmjuk inför andra människor. Du har förmågan att arbeta på ett strukturerat sätt och känner ett stort ansvar för det du gör samtidigt som du har en god förståelse för kraven på måluppfyllelse och lönsamhet.
Du är drivande, engagerad och nyfiken samt gillar att ta ansvar. Vidare har du lätt att etablera kundkontakter och vill vara med och utveckla såväl vår egen som våra kunders verksamhet.
Publiceringsdatum2025-10-13Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Kom och bli en del av vår Sweco-familj i Nyköping - vi ser fram emot att få höra från dig!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Ansökningar tas emot via ansökningsformuläret nedan, vi tar inte emot ansökningar via mejl. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess. Välkommen med din ansökan!
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Välkommen att kontakta gruppchef Petter Hellborg på mail: petter.hellborg@sweco.se
eller telefon: 073 074 36 94
Vill du vara med och forma framtiden?
Då ser vi fram emot din ansökan!
På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Sweco planerar och utformar morgondagens hållbara samhällen och städer. Med den samlade kunskapen hos våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter arbetar vi tillsammans med våra kunder för att möjliggöra den gröna omställningen, maximera digitaliseringens potential och stärka samhällets motståndskraft. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik med en omsättning på cirka 31 miljarder SEK under 2024. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.swecogroup.com. Ersättning
Fast heltidslön
