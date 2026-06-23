Uppdragsledare inom mekanik till Rejlers!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Maskiningenjörsjobb / Umeå Visa alla maskiningenjörsjobb i Umeå
2026-06-23
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Vi är Home of the Learning Minds, en plats där lärande och utveckling driver oss framåt och formar vår vision om en hållbar och innovativ framtid. Med teknikens kraft och våra medarbetares expertis skapar vi lösningar som möter morgondagens utmaningar och hjälper samhället att ställa om för en mer hållbar värld. Vi ser oss själva som en katalysator för förändring, en partner för våra kunder som vill minska sitt klimatavtryck, effektivisera sina processer och bygga framtidens samhälle.
Är du en erfaren mekanikkonstruktör som vill kombinera teknik, kundkontakt och ledarskap? Vill du vara med och utveckla framtidens industriella lösningar samtidigt som du får möjlighet att leda projekt och dela med dig av din kompetens? Då kan rollen som senior Uppdragsledare hos Rejlers vara nästa steg för dig.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Rejlers en uppdragsledare inom mekanik. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Rejlers.
Rejlers befinner sig i en stark tillväxtfas och fortsätter att stärka sin position inom svensk industri. I rollen blir du en del av ett erfaret team som arbetar med allt från produktutveckling och mekanisk konstruktion till produktionsverktyg och produktionsnära lösningar för några av Sveriges ledande industriföretag.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Rejlers önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till emelie.steen@pn.se
Du erbjuds
En varierad roll där du kombinerar uppdragsledning med eget konstruktionsarbete och får följa projekten från idé till färdiga, levererade verktyg.
Möjlighet att arbeta nära välkända industrikunder inom tillverkande industri och bidra till tekniska lösningar som gör verklig skillnad.
En kunskapsdriven organisation där du får möjlighet att påverka, dela med dig av din erfarenhet och stötta både kunder och kollegor i deras utveckling.
Ett erfaret team med hög teknisk kompetens, stark sammanhållning och en kultur som präglas av långsiktighet, entreprenörsanda och samarbete.
Arbetsuppgifter
Som uppdragsledare blir du en nyckelperson i teamet och ansvarar för att driva tekniska uppdrag från idé till färdig leverans. Rollen kombinerar ledarskap och kundansvar med praktiskt konstruktionsarbete, vilket gör att du både får arbeta strategiskt och vara delaktig i den tekniska utvecklingen inom bland annat försvarsindustrin.
Du utgår från kontoret i Örnsköldsvik eller Umeå och arbetar nära både kunder och kollegor. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Leda och samordna mekanikuppdrag med ansvar för kvalitet, tidplan och leverans
Arbeta med mekanisk konstruktion och teknisk problemlösning inom tillverkande industri
Vara kundens tekniska kontaktperson och bygga långsiktiga samarbeten
Leda och stötta konstruktörer i mindre projektteam
Delta i utvecklingen av produktionsverktyg och produktionsnära lösningar
Medverka genom hela projektkedjan – från konceptutveckling och konstruktion till färdig leverans och implementering
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av mekanisk konstruktion och som vill ta ett större ansvar i uppdrag där teknik, kunddialog och ledarskap möts. Vi ser gärna att du har:
4+ års erfarenhet av mekanisk konstruktion inom tillverkande industri.
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av CAD-verktyg såsom Catia och/eller SolidWorks
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från konsultverksamhet eller har arbetat nära produktion och produktionsutveckling.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Rejlers. Du är en person som tar ansvar för både uppdrag och relationer och som motiveras av att skapa värde för kunder och kollegor. Du trivs i samarbeten där kunskapsutbyte står i fokus och delar gärna med dig av dina erfarenheter till mindre erfarna kollegor. Vidare är du nyfiken och lösningsorienterad, med ett genuint intresse för teknik och viljan att driva utveckling framåt på ett långsiktigt och hållbart sätt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Örnsköldsvik/Umeå
URVAL: Sker i augusti
KONTAKT: Emelie Steen
På grund av semesterperiod kommer urvalet att påbörjas under augusti och fortsatt rekryteringsprocess löpa därefter.
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på emelies.steen@pn.se
(mailto:emelies.steen@pn.se
)
#Rejlers #konstruktion #uppdragsledning #mekanik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.rejlers.com/se/
903 47 UMEÅ Arbetsplats
Rejlers Kontakt
Konsultchef
Emelie Steen emelie.steen@pn.se +46761000406 Jobbnummer
9975788