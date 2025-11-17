Uppdragsledare inom IT till Uppdragsledningsenheten
Örebro kommun / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-11-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Brinner du för att driva utveckling och skapa nytta i mötet mellan verksamhet och it? Har du mod att leda, förmågan att inspirera och ett engagemang för att utveckla arbetssätt och lösningar där användarna står i centrum? Vi söker nu två uppdragsledare till Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelningen, båda med uppdrag att driva prioriterad digital utveckling som skapar verklig nytta för Örebros verksamheter och invånare.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som uppdragsledare hos oss får du en central roll i kommunens digitala omställning. Du planerar, leder och genomför uppdrag och initiativ inom digitaliseringsområdet, från idé till genomförande. Oavsett kontext är ditt fokus att omsätta verksamhetens behov till fungerande lösningar.
Tjänsten inleds med ett prioriterat utvecklingsuppdrag inom kommunens digitalisering. Du kommer vara drivande i arbetet med att testa nya arbetssätt, utvärdera och komma med förslag för hur vi långsiktigt ska arbeta vidare.
Du leder arbetet från idé till genomförande, samlar in behov, prioriterar tillsammans med berörda parter och säkerställer att lösningar tas fram, testas och införs på ett sätt som håller hög kvalitet. Arbetet kommer att handla om att leda ett prioriterat utvecklingsarbete inom Örebro kommuns digitaliseringsområde. Fokus ligger inte på att utvärdera eller testa i teorin, utan på att få saker att hända, att realisera nytta och skapa värde för användare och verksamhet.
Gemensamt för båda rollerna är att du blir en viktig brygga mellan verksamhet och it, där du rör dig obehindrat mellan operativ och taktisk nivå beroende på vad uppdraget kräver.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera och driva det dagliga utvecklingsarbetet i nära dialog med verksamheten och övriga berörda parter
• leda workshops och behovsinsamling samt omsätta dessa i tydliga krav
• samordna resurser, leverantörer och intressenter
• planera test, utbildning, införande och bidra aktivt i förändringsarbetet för att säkerställa att lösningen används och skapar värde
Om arbetsplatsen
Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelningen är navet i Örebro kommuns digitala utveckling. Vi arbetar kommunövergripande för att säkerställa effektiva, tillförlitliga och innovativa digitala lösningar för alla våra verksamheter. Här hittar du en avdelning som vill att kulturen präglas av nytänkande, samverkan och kraften att gå från idé till resultat. Enheten för uppdragsledning, där du kommer att ingå, har ett tydligt fokus på ledarskap, samordning och realisering av digitala initiativ. Vi leder vägen från idé till genomförande.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att trivas i den här rollen ser vi att du är en person som inte bara planerar, utan får saker att hända. Du har förmågan att skapa struktur, driva framåt och hålla ihop många delar samtidigt. Du trivs med ansvar och tycker om att arbeta nära verksamheten där du ser konkret resultat av ditt arbete. Du har förmågan att samla människor runt gemensamma mål, skapa engagemang och bidra till framdrift även i komplexa sammanhang. För att lyckas i rollen kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Men framför allt, du har en stark vilja att omsätta teknikens möjligheter till verklig nytta för verksamheten och får saker att hända.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen, om minst 180 hp inom IT/teknikområdet alternativt motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 1 års erfarenhet av att leda uppdrag/projekt inom IT
• erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning inom IT
• kunskap om en eller flera metoder för att arbeta med innovation/utveckling
Meriterande:
• erfarenhet av offentlig sektor
• erfarenhet pm3 som styr- och samverkansmodellTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 30 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9606834