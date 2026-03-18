Uppdragsledare inom förorenade områden - Stockholm

Liljemark Consulting AB
2026-03-18


Vill du vara med och lösa några av de svåraste miljöfrågorna i samhällsbyggandet?
Vi på Liljemark Consulting söker en erfaren miljökonsult inom förorenade områden till vårt team i Stockholm.
Hos oss arbetar du nära kunden i uppdrag där miljökompetens verkligen gör skillnad - från tidiga utredningar till projektering och uppföljning av saneringsåtgärder. Våra uppdrag spänner från komplexa miljöutredningar till stora samhällsbyggnadsprojekt där förorenad mark behöver hanteras på ett hållbart och genomförbart sätt.
Vi är ett sammansvetsat team där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i fokus - och där du får stort förtroende och möjlighet att påverka dina uppdrag.
Om rollen
Som uppdragsledare inom förorenade områden leder du uppdrag genom hela processen - från undersökningar och riskbedömningar till åtgärdsutredningar och uppföljning i entreprenad.
Du arbetar bland annat med att:

Leda och samordna uppdrag inom förorenade områden

Planera och genomföra miljötekniska markundersökningar

Ta fram riskbedömningar, åtgärdsutredningar och tekniska underlag

Arbeta med tillstånd, anmälningar och myndighetskontakter

Stödja beställare i miljöfrågor genom hela projektets gång

I vissa uppdrag är du projektledare och håller ihop helheten - i andra bidrar du med din specialistkompetens. Rollen kombinerar teknik, strategi och kommunikation.
Vem är du?
Vi tror att du:

Har cirka 7 års erfarenhet av arbete med förorenade områden

Har erfarenhet av att leda uppdrag

Har arbetat som miljökonsult eller hos entreprenör, beställare eller myndighet

Har erfarenhet av riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljötekniska undersökningar

Har GIS-kompetens

Är civilingenjör, naturvetare eller motsvarande

Är bekväm med svenska och engelska i tal och skrift

Har B-körkort

Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trivs i samarbete med andra. Du gillar att ta ansvar i uppdrag och att omsätta din kunskap till lösningar som fungerar i praktiken.
Varför Liljemark Consulting?
Hos oss får du:

Korta beslutsvägar och stort eget ansvar

Utvecklande och varierande uppdrag

Flexibilitet och balans i arbetslivet

Kollegor som stöttar varandra och har kul tillsammans

Vi växer - och hoppas att du vill växa tillsammans med oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Liljemark Consulting AB (org.nr 556879-3136), https://liljemarkconsultingab.teamtailor.com
Gustavslundsvägen 12 (visa karta)
167 51  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

