Uppdragsledare inom förorenade områden - Stockholm
Liljemark Consulting AB
2026-03-18
Vill du vara med och lösa några av de svåraste miljöfrågorna i samhällsbyggandet?
Vi på Liljemark Consulting söker en erfaren miljökonsult inom förorenade områden till vårt team i Stockholm.
Hos oss arbetar du nära kunden i uppdrag där miljökompetens verkligen gör skillnad - från tidiga utredningar till projektering och uppföljning av saneringsåtgärder. Våra uppdrag spänner från komplexa miljöutredningar till stora samhällsbyggnadsprojekt där förorenad mark behöver hanteras på ett hållbart och genomförbart sätt.
Vi är ett sammansvetsat team där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i fokus - och där du får stort förtroende och möjlighet att påverka dina uppdrag.
Om rollen
Som uppdragsledare inom förorenade områden leder du uppdrag genom hela processen - från undersökningar och riskbedömningar till åtgärdsutredningar och uppföljning i entreprenad.
Du arbetar bland annat med att:
Leda och samordna uppdrag inom förorenade områden
Planera och genomföra miljötekniska markundersökningar
Ta fram riskbedömningar, åtgärdsutredningar och tekniska underlag
Arbeta med tillstånd, anmälningar och myndighetskontakter
Stödja beställare i miljöfrågor genom hela projektets gång
I vissa uppdrag är du projektledare och håller ihop helheten - i andra bidrar du med din specialistkompetens. Rollen kombinerar teknik, strategi och kommunikation.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har cirka 7 års erfarenhet av arbete med förorenade områden
Har erfarenhet av att leda uppdrag
Har arbetat som miljökonsult eller hos entreprenör, beställare eller myndighet
Har erfarenhet av riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljötekniska undersökningar
Har GIS-kompetens
Är civilingenjör, naturvetare eller motsvarande
Är bekväm med svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trivs i samarbete med andra. Du gillar att ta ansvar i uppdrag och att omsätta din kunskap till lösningar som fungerar i praktiken.
Varför Liljemark Consulting?
Hos oss får du:
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Utvecklande och varierande uppdrag
Flexibilitet och balans i arbetslivet
Kollegor som stöttar varandra och har kul tillsammans
Vi växer - och hoppas att du vill växa tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liljemark Consulting AB
https://liljemarkconsultingab.teamtailor.com
Gustavslundsvägen 12 (visa karta
)
167 51 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
