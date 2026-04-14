Uppdragsledare inom fastighetsautomation till Afry Örebro
2026-04-14
Konstruktör/uppdragsledare inom fastighetsautomation till AFRY Örebro!
Vill du arbeta med smarta och energieffektiva lösningar som bidrar till framtidens hållbara byggnader? Hos AFRY får du i den här rollen kombinera teknik, problemlösning och samarbete - samtidigt som du blir en viktig del av ett mindre team där din personlighet och drivkraft verkligen gör skillnad.
Om rollen
I rollen som konstruktör inom fastighetsautomation arbetar med att designa, projektera och dokumentera intelligenta styr- och automationssystem i byggnader, samt samarbetar med andra tekniker och kunder för att skapa energieffektiva, säkra och välfungerande fastigheter
Exempel på arbetsuppgifter:
Projektering och planering i olika projekt
Ta fram tekniska lösningar för automation i byggnader - t.ex. system för ventilation, värme, kyla, belysning och styrsystem.
Gör driftkort och teknisk dokumentation.
Planerar automation i projekt från tidigt skede till genomförande.
Deltar i projekteringsmöten och diskuterar lösningar med kollegor, kunder och andra tekniska discipliner.
Jobbar ofta i grupp men även självständigt med eget ansvar i projekt.
Skapar tekniska specifikationer och funktionstexter för styr- och reglerutrustning.
Utredningar och kalkyler för att välja rätt tekniklösningar.
Involverad i implementation och uppföljning i verkliga byggnader för att se till att systemen fungerar som de ska.
Eftergymnasial teknisk utbildning, ex inom automation, styr- och reglerteknik,
vvs eller liknande
Alternativt arbetslivserfarenhet som VVS-konsult, Kyltekniker, Brand-konsult, Rör-konsult eller inom Entreprenad
Efarenhet av fastighetsautomation, gärna 4-5 år
Programmeringsförståelse inom PLC
Svenska i tal och skrift
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken och genuint driven. Du vågar ta för dig när situationen kräver det, samtidigt som du behåller en ödmjuk och prestigelös inställning. Rollen innebär nära samarbete i ett litet team, vilket gör det extra viktigt att du bidrar med energi, engagemang och en vilja att utvecklas, både i din egen kompetens och tillsammans med dina kollegor.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Om Afry
AFRY i Örebro är en teknikkonsultverksamhet som hjälper kunder med teknik, design, digitalisering och rådgivning för att utveckla lösningar inom infrastruktur, industri och energi, med fokus på hållbarhet och omställning mot ett grönare samhälle. Från kontoret i Örebro arbetar deras ingenjörer och konsulter i projekt som kan omfatta allt från automation, produktutveckling och inbyggda system till projektledning, energianalyser och tekniska utredningar för olika branscher. De kombinerar lokal kompetens med globala resurser för att skapa innovativa och hållbara lösningar tillsammans med sina kunder.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Intervju med Framtiden
• Intervju med kunden
• Referenstagning
Beslut om anställning

Anställningsvillkor
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Örebro
Omfattning: 100% heltid
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
