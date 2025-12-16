Uppdragschef-Vivant Assistans söker två nya kollegor
Vivant Assistans AB / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivant Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Om Vivant Assistans
Vivant Assistans är ett växande assistansbolag med verksamhet på flera orter i landet. Vår värdegrund bygger på mod, engagemang, trygghet och ansvar. Vi arbetar nära våra kunder, med fokus på kvalitet, delaktighet och en assistans som utgår från varje individs behov och önskemål.
Som uppdragschef hos oss blir du en viktig del av vårt team och får en central roll i att säkerställa trygg och professionell personlig assistans.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som uppdragschef ansvarar du för helheten kring våra kunduppdrag. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Administrativt ansvar för kunduppdrag
Rekrytering av personliga assistenter
Bemanning, schemaläggning och planering
Genomförande av personalmöten och medarbetarsamtal
Kontakt med kunder, anhöriga och assistenter
Ekonomiska uppgifter såsom budget, uppföljning och rapportering
Marknadsföring och kundbearbetning
Resor i tjänsten för att träffa befintliga kunder och presentera Vivant för potentiella nya kunder
Krav
För att lyckas i rollen krävs:
Erfarenhet av administrativt arbete inom personlig assistans
Körkort B
God datorvana
God kommunikativ förmåga
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Vilja och möjlighet att resa i tjänsten
Meriterande Flerspråkighet
Erfarenhet av marknadsföring eller kundbearbetning
Erfarenhet av att arbeta med budget och ekonomiska uppföljningar
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du är trygg i kontakten med kunder och personal, skapar goda relationer och har ett genuint intresse av att skapa hög kvalitet i assistansen.
Vi erbjuder En varierande och utvecklande tjänst
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
Ett engagerat och stöttande team
Resor i tjänsten (tjänstebil eller ersättning enligt överenskommelse)
Ansökan
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivant Assistans AB
(org.nr 556826-3841), http://vivant.se Arbetsplats
Vivant Kontakt
Seyithan Öngörur seyithan@vivant.se Jobbnummer
9648152