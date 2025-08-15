Uppdragschef Stockholm (start 75 %, med möjlighet till högre tjänstgrad)
2025-08-15
Om rollen
Vi söker en Uppdragschef som brinner för att arbeta med människor. Hos oss är varje dag fylld av möten och dialog - både med kunder, anhöriga och medarbetare. Rollen startar på 75 % men för rätt person finns goda möjligheter att öka omfattningen över tid.
Som uppdragschef blir du navet i våra uppdrag och ser till att både kunder och assistenter får bästa möjliga förutsättningar.
Ditt uppdrag
Ansvara för bemanning, schema och daglig drift inom dina uppdrag
Bygga och vårda relationer med kunder, anhöriga och medarbetare
Följa upp kvalitet och arbetsmiljö enligt gällande regelverk
Rekrytera, introducera och leda personliga assistenter
Samverka med kollegor och ledning för att utveckla verksamheten
Vem är du?
Har mycket god social kompetens och hög servicekänsla
Erfarenhet av personalledning/arbetsledning, gärna från assistans, vård eller omsorg
Strukturerad, tydlig och trygg i att hantera både vardag och akuta situationer
God svenska i tal och skrift, grundläggande IT-vana
Krav: Utdrag ur Polisens belastningsregister.
Meriterande: Erfarenhet av LSS/personlig assistans, schemaläggning och arbetsmiljöarbete.
Vi erbjuder
Ett varmt och engagerat team
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Kollektivavtalade villkor och stöd i din roll
Start på 75 % med möjlighet att växa i tjänst
Skicka CV och kort personligt brev till maryam.sayghani@evanda.se
.
Frågor? Ring 073-652 67 29. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: maryam.sayghani@evanda.se
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maryam Sayghani maryam.sayghani@evanda.se 073 652 67 29
