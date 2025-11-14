Uppdragschef med chefs- och personalansvar inom personlig assistans i Jö...
Vi växer och vill bli fler hos oss på Nordström och söker dig som också vill göra varje enskilt liv rikare, varje dag. Vi söker dig som motiveras av att arbeta med människor, kvalitet, utveckling och vars hjärta klappar extra hårt för omsorg.
I rollen har du ansvaret för helheten kring våra kunders personliga assistans. Du säkerställer, genom vårt dagliga arbete med både upplevd och formell kvalitet, att dina assistansuppdrag upprätthåller god kvalitet och standard. Dina kontaktytor är både internt med centrala stödfunktioner samt externt med exempelvis Försäkringskassan, kommuner, fackliga organisationer mfl.
I rollen ingår arbetsuppgifter kopplade till:
Kvalitetsarbetet och dokumentation
Ekonomi och budget
Personalansvar och medarbetarprocesser för dina kunders assistenter
Arbetsmiljöfrågor
Vi söker dig som:
Trivs i en ansvarsfull ledarroll
Föredrar sociala sammanhang och att skapa relationer
Är serviceminded och en pedagogisk kommunikatör
Gillar självständigt arbete samtidigt som du har en god samarbetsförmåga
Är strukturerad, duktig på att planera och lösningsfokuserad
Har grundläggande förståelse kring ekonomi och budget Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Relevant utbildning inom vård-och omsorg, beteendevetenskap, HR, ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som vi anser är motsvarande
Har tidigare chefs och/eller ledarerfarenhet, gärna från personalintensiv verksamhet
Van att jobba arbeta administrativt i olika system
Har flytande kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift
Har B-körkort
Meriterande med erfarenhet av en liknande roll, samt tidigare chefs och/eller ledarerfarenhet och arbete inom personlig assistans/LSS
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, engagemang och driv att vilja utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss.
Mer om tjänsten:
Placeringen är vårt kontor i Jönköping
Tjänsten är heltid och arbetstiden är måndag till fredag.
Resor ingår i tjänsten där övernattning kan förekomma. Det tillkommer även en del arbete förlagt på kvällstid i form av möten och kundaktiviteter.
Tillträde: Januari 2025, enligt överenskommelse.
Om frågor och mer om rekryteringen
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 13 dec 2025, så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Eliasson, regionchef, jenny.eliasson@nordstromassistans.se
Personlighetstester som komplement till din ansökan Under rekryteringen genomförs personlighetstester som en del i vår urvalsprocess. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och rättvis för dig som söker arbete hos oss och återkopplar till det som är relevant för tjänsten. Du får automatiskt länkar per mail när du skickat in din ansökan, och återkopplingen sker automatiskt via systemet direkt efter genomförda tester.
Vi kan komma att tillämpa bakgrundskontroller i denna rekrytering.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling, lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Om företaget
Vi på Nordström är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från kontoren i Stockholm, Malmö och Jönköping.
Du kan läsa mer om oss här: nordstromassistans.se
En del av Team Olivia
Nordström assistans ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken med drygt verksamheter i Sverige och Danmark.
