Uppdragschef inom personlig assistans i Stockholm
Olivia Personlig Assistans AB / Chefsjobb / Danderyd
2025-08-25
Vi söker en ytterligare kollega till vårt team i Stockholm! Motiveras du också av att arbeta med människor, kvalitet, utveckling och har ett hjärta som klappar extra hårt för personlig assistans? Hos oss får du stora möjligheter och ansvar, vill du vara med på vår resa och växa samt utvecklas tillsammans med oss?
I rollen har du ansvaret för helheten kring våra kunders personliga assistans. Du säkerställer, genom vårt dagliga arbete med både upplevd och formell kvalitet, att dina assistansuppdrag upprätthåller god kvalitet och standard. I god kontakt med kunden ser vi till att assistansen utförs på ett personligt sätt utefter kundens förutsättningar och de möjligheter som finns. Dina kontaktytor är utöver detta både internt med centrala stödfunktioner samt externt med exempelvis Försäkringskassan, kommuner, fackliga organisationer mfl.
I rollen ingår arbetsuppgifter kopplade till:
Kvalitetsarbetet och dokumentation
Ekonomi och budget
Personalansvar och medarbetarprocesser för dina kunders assistenter
Arbetsmiljöfrågor
Vi söker dig som:
Trivs i sociala sammanhang och att skapa goda relationer
Är serviceminded
Är en pedagogisk kommunikatör
Gillar självständigt arbete samtidigt som du har en god samarbetsförmåga
Är strukturerad, duktig på att planera och lösningsfokuserad
Har vana av att jobba administrativt i olika system
Har B-körkort
Meriterande med erfarenhet av en liknande roll, samt tidigare chefs och/eller chefserfarenhet och arbete inom personlig assistans. Ytterligare språkkunskaper kan även de vara meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, engagemang och driv att vilja utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss.
Mer om tjänsten:
Placeringen är vårt kontor i Danderyd, Stockholm där vi ses minst 3 dagar i veckan.
Tjänsten är heltid och arbetet är måndag till fredag.
Resor ingår i tjänsten där övernattning kan förekomma. Det tillkommer även en del arbete förlagt på kvällstid i form av möten och kundaktiviteter.
Tillträde: Oktober / november 2025, enligt överenskommelse.
Om frågor och mer om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 15 sep 2025. Så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Regina Lindstedt, rekryteringschef Team Olivia: regina.lindstedt@teamolivia.se
____________________________________
Personlighetstester som komplement till din ansökan Under rekryteringen genomförs personlighetstester som en del i vår urvalsprocess. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och rättvis för dig som söker arbete hos oss och återkopplar till det som är relevant för tjänsten. Om du går vidare till detta steg får du länkar skickade till dig, och återkopplingen sker automatiskt via systemet direkt efter genomförda tester.
Vi kan komma att tillämpa bakgrundskontroller i denna rekrytering.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige.

Publiceringsdatum
2025-08-25

Om företaget
Olivia är en av de större privata aktörerna inom personlig assistans i Sverige och är en del av Team Olivia. Vi erbjuder omsorgs- och rehabiliteringstjänster och har lokalkontor i Uppsala, Stockholm, Linköping, Växjö och Göteborg. Vårt mål är att erbjuda den bästa omsorgen på ett omtänksamt och engagerat sätt. Läs gärna mer om oss här; www.oliviapersonligassistans.se
En del av Team Olivia
Olivia ingår i Team Olivia som är en ledande vård- och omsorgskoncern inom bland annat personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi finns nära våra kunder runtom i Sverige och våra medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag. Läs mer om Team Olivia här; www.teamolivia.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Olivia Personlig Assistans AB (org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/
