Uppdragsbeskrivning Konsult inom Krisberedskap (Kompetensnivå 4) Bakgrund
2025-09-26
Regeringen aktiverade i januari 2024 delar av civilplikten. Genom en skyndsam aktivering inom elförsörjningen bedöms cirka 1 000 personer kunna skrivas in som civilpliktiga och tillföras totalförsvarsviktiga verksamheter. Detta innebär en viktig förstärkning av den personella förmågan under höjd beredskap. Utredning och utbildning av civilpliktiga påbörjades under 2025 och kommer att pågå till och med 2028. Inom ramen för civilpliktsverksamheten behöver ytterligare projekt och utredningar genomföras under kommande år.
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget avser att utföras av en konsult i syfte att ge förstärkning i det löpande arbete som bedrivs inom civilpliktsverksamheten. Tjänsten leds och styrs av beställaren.
Roll & Ansvar
Konsulten förväntas kunna arbeta självständigt och under arbetsledning driva utredningar och/eller projekt.
Självständigt och under arbetsledning driva utredningar och/eller projekt inom civilpliktsverksamheten, eventuellt kopplat till regeringsuppdrag.
Genomföra analysarbete och sammanställa resultat i text- och/eller tabellformat.
Samverka med aktörer inom elförsörjningen samt externa myndigheter såsom MSB och Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.
Ta fram kunskapsmaterial om totalförsvaret och civilplikt inom elförsörjningen.
Kompetenskrav (skallkrav)
För att vara aktuell för uppdraget behöver konsulten uppfylla följande:
Minst tio års arbetslivserfarenhet med beredskaps- och/eller totalförsvarsfrågor.
Minst tio års arbetslivserfarenhet från myndighet, region eller kommun.
Minst tio års arbetslivserfarenhet av arbete med utredningar och analyser inom beredskap eller totalförsvar.
Minst fem års arbetslivserfarenhet av projektledning.
Mervärdeskrav (börkrav)
Det ses som meriterande om konsulten har:
Erfarenhet av att ha deltagit i minst ett regeringsuppdrag.
Erfarenhet av att leda minst två verksamhetsutvecklande projekt inom myndighet, region eller kommun.
Erfarenhet från uppdrag eller utredning kopplat till personalförsörjning.
Erfarenhet av minst ett års arbete med personalsäkerhetsfrågor (säkerhetsskydd).
Erfarenhet av minst ett års arbete inom vattenkraften.
