Uppdragsansvarig VVS-konsult till Rambolls globala satsning inom industri
Ramboll Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Göteborg
, Trollhättan
, Varberg
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Är du redo att ta nästa steg som uppdragsansvarig VVS-konsult och vill leda spännande projekt i en internationell miljö? Som uppdragsansvarig VVS-konsult på Ramboll blir du en nyckelspelare i vår globala satsning inom industri och infrastruktur – där du får ta ansvar för både kundrelationer och tekniska lösningar i projekt med hög komplexitet.
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av VVS och uppdragsledning, som vågar utmana, tänka nytt och inspirera andra att göra detsamma. Hos oss är ett positivt, stöttande och lösningsorienterat arbetssätt en självklarhet – varje dag. Låter det som en miljö där du skulle trivas? Då kan du vara vår nya uppdragsansvarig VVS-konsult!
Din nya befattning
Du blir en del av enheten, Building Services South, som består av cirka 40 medarbetare. Vi är en del av vår globala Service Line, Industry and Infrastructure Facilities, där vi främst arbetar med stora projekt inom industri, infrastruktur och även vattenverk – ofta i multidisciplinära team. Vår organisationsstruktur möjliggör ett nära samarbete över kompetensområden och landsgränser, så att vi kan mobilisera rätt expertis för varje uppdrag – oavsett var den finns i organisationen.
I rollen som uppdragsansvarig VVS-konsult kommer du att driva och ansvara för VVS-tekniska installationer i stora projekt från start till mål och säkerställa att både kundens krav och våra interna kvalitetsmål uppfylls. Du får en central och koordinerande roll där du kombinerar teknisk kompetens med ledarskap och affärsmässighet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Uppdragsledning av både större och mindre uppdrag
Samordna, leda och fördela såväl resurser som arbetsuppgifter
Etablera och fördjupa kundrelationer samt skapa nya affärsmöjligheter med både befintliga och nya kunder
Bidra till kompetensöverföring inom gruppen och affärsområdet
Bidra till teknikutvecklingen och innovativa lösningar i uppdrag.
Om dig
Relevant utbildning inom VVS
Flera års erfarenhet i konsultyrket inom VVS
Minst 5 år som uppdragsansvarig/teknikansvarig inom VVS
Förmågan att bygga relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners
Engagemang och driv för att få framdrift i projekten
Intresse för hållbarhet, digitalisering och innovation
En god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Intresse för att utveckla vårt samarbete med koller inom både Sverige och globalt.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig och tar tacksamt emot ditt CV som ett första steg till att etablera en kontakt. Passion och potential kan i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-07-01. Intervjuer kommer ske löpande.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt – det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Vädursgatan 6 (visa karta
)
402 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Göteborg Jobbnummer
9941286