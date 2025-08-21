Uppdragsansvarig Elingenjör till Sitowise i Stockholm
2025-08-21
Vill du vara en del av ett teknikkonsultbolag som satsar på multidisciplinära projekt och utmanar de stora aktörerna?
Sitowise växer och vi söker nu en erfaren Uppdragsansvarig Elingenjör till vårt kontor i Stockholm. Om du har erfarenhet av elsystem, gillar att bygga kundrelationer och vill ha en fri roll med stort ansvar, kan det här vara tjänsten för dig!
Om Sitowise
Sitowise är ett expansivt teknikkonsultföretag med expertis inom installation, projektledning, konstruktion, hållbarhet och infrastruktur.
Som en ledande nordisk aktör med över 2 000 medarbetare arbetar vi för att utveckla hållbara och innovativa lösningar för framtidens samhällen. I Sverige är vi över 300 specialister med fokus på byggnader, installationer och infrastruktur. Våra kompetensområden sträcker sig från byggkonstruktion och geoteknik till mark- och VA-teknik samt BIM-samordning.
Vår ambition är att vara en strategisk partner för våra kunder och bidra till utvecklingen av hållbara livsmiljöer. Nu söker vi en engagerad elingenjör till vårt team i Stockholm - en nyckelroll för att driva och utveckla framtidens affärer inom elinstallation och projektering.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en fri och ansvarsfull roll där du har möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling. Vi är ett växande bolag med stark laganda och korta beslutsvägar. Vårt kontor ligger vid Slussen och erbjuder en trivsam arbetsmiljö med flexibla arbetstider. Du blir en del av ett erfaret och kompetent team som arbetar tvärfunktionellt för att driva spännande och varierande projekt. Självklart erbjuder vi kollektivavtal men utöver det ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och sociala aktiviteter såsom AW och gemensamma frukostar.
Om rollen
Som Uppdragsansvarig Elingenjör får du en nyckelroll i vår elverksamhet i Stockholm. Du ansvarar för att driva och utveckla uppdrag, bygga och bibehålla kundrelationer samt säkerställa att projekten levereras med hög kvalitet och lönsamhet. Du kommer att samarbeta med våra elingenjörer i Stockholm och Norrtälje, samt ingå i ett större team av ca 20 elingenjörer i Sverige.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för och leda uppdrag inom elteknik.
Bygga och utveckla kundrelationer för att skapa affärsmöjligheter.
Säkerställa kvalitet, ekonomi och framdrift i projekten.
Koordinera resurser och samarbeta med interna och externa aktörer.
Stötta konstruktörer i tekniska frågor och se till att projekten levereras enligt plan.
Vi söker dig som
Vi söker en erfaren och driven uppdragsgivare inom el som vill ta en central roll i vår elverksamhet i Stockholm. För att lyckas i rollen ser vi att du har ett flertal års erfarenhet av arbete inom elteknik, gärna som elingenjör eller uppdragsledare. Du har en högskoleingenjörsexamen eller motsvarande yrkesteknisk utbildning och har tidigare arbetat nära utveckling av elsystem. Vi ser gärna att du har en etablerad kundbas och ett naturligt affärssinne. För rollen krävs att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är även det ett krav. Har du dessutom erfarenhet av kraftsidan inom elteknik är det meriterande.
Övrig information
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Ellen Lektorp, ellen.lektorp@simplifiedco.se
Eftersom Sitowise utför vissa säkerhetsklassade uppdrag kommer vi att begära ut ett utdrag ur belastningsregister för slutkandidat.
Vi tillämpar löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142), https://www.sitowise.com/se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sitowise Sverige AB Kontakt
Alexander Lundgren alexander.lundgren@simplifiedco.se Jobbnummer
9469209