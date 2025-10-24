Uppdragsansvarig arkitekt inom industri, vatten och energi
2025-10-24
Med över 45 års erfarenhet har vi på Liljewall byggt upp en erkänd kompetens inom industriarkitektur. Här utvecklar vi miljöer för industri, vatten och energi som effektiviserar flöden, stödjer innovation och skapar värde för samhället.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens hållbara anläggningar tillsammans med oss. Som arkitekt inom marknadsområdena industri, vatten och energi vet du att väl utformade byggnader kan effektivisera flöden, stödja innovation och skapa identitet.
Hos oss på Liljewall får du dela med dig av din kunskap, samarbeta med engagerade kollegor och bidra till att föra vår expertis inom industriarkitektur vidare in i framtiden. Vi har högt satta klimatmål och vi söker dig som inte bara har insikt, utan även en stor övertygelse i att tillsammans arbeta aktivt arbeta för att minska klimatpåverkan och skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer.
Liljewall har en jämn könsfördelning samt är medarbetarägt. Vi arbetar i team nära varandra. Kontoret präglas av fin gemenskap, snabb utveckling och stort engagemang vilket skapar förutsättningar för arkitektur som gör skillnad.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
• SAR/MSA
• Minst 10 års CV-dokumenterad erfarenhet som arkitekt
• Minst 5 års erfarenhet av projekt inom marknadsområden industri, vatten och energi
• Erfarenhet av att ackvirera och god förmåga att hantera kunder
• Erfarenhet av tidiga skeden och projektering
• Svenska i tal och skrift
Du känner stor omsorg för verksamheten i de projekt du verkar i. Du är trygg genom hela processen - från tidigt skede till färdig projektering. Vidare har du god gestaltningsförmåga och drivs av att få till "det lilla extra" i varje projekt. Som person ser vi gärna att du är utåtriktad, kommunikativ och ansvarstagande.
Gillar du det du läser men känner att du inte matchar alla punkter i kravprofilen? Tveka inte att söka ändå - rätt inställning, driv och vilja att utvecklas är minst lika viktigt som erfarenhet.
Placeringsort: Malmö
Typ av tjänst: Tillsvidare, med initial 6 mån provanställning
Kontoret
Liljewall startade för 45 år sedan i Göteborg, kontoret i Malmö har funnits sedan 2016. Vi är idag ca 25 personer fördelat på två studios på vårt trevliga kontor i vid lilla torg.
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev, inklusive lista med utförda projekt till jobb@liljewall.se
.
Märk ditt mail med "UA arkitekt Malmö 2025" Sista svarsdatum är den 30 november 2025. Ansökningar kommer hanteras löpande.
För ytterligare information, mejla dina frågor till jobb@liljewall.se
eller kontorschef Tina Francke tina.francke@liljewall.se
.
