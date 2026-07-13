Uppdrag som vikarie i grundskola/lärarvikarie till Svedala kommun
Svedala kommun / Grundskollärarjobb / Svedala Visa alla grundskollärarjobb i Svedala
2026-07-13
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I Svedala kommun sätter vi barn och ungas lärande i centrum. Vår vision är att alla ska lyckas och genomsyrar allt vi gör. Vi söker nu engagerade vikarier som vill vara en del av vår grundskola. Här får du möjlighet att bidra till en skolutveckling i framkant, där vetenskaplig grund, höga förväntningar och ett starkt ledarskap skapar förutsättningar för både elever och medarbetare att växa. Här finns kraft att utvecklas, både för dig som medarbetare och för de elever du möter.
Är du redo att vara med och bygga en skola där alla får chansen att lyckas? Skicka din ansökan idag!
Uppdrag
Vi söker dig som vill arbeta extra som timavlönad vikarie i våra grundskolor. Arbetet innebär att du kommer ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att hålla lektion och genomföra en upprättad planering i en eller flera klasser eller på fritidshemmet. Du verkar för att alla elever arbetar under lektionen och säkerställer trygghet och studiero. Du kan även arbeta med en eller flera elever som du stödjer i skolarbetet under lektioner och raster.
Som vikarie i våra skolor arbetar du utifrån din tillgängliga tid och kan bli bokad på kort varsel. Du bestämmer själv när du vill arbeta i appen Heroma och får sms när du blir bokad av våra vikarieanskaffare. Vi rekryterar nya vikarier till vår vikariepool till höstterminen 2026. Vi söker dig som kan arbeta minst två dagar i veckan.
Uppdraget som vikarie är en möjlighet för dig som vill lära dig mer om skola, pedagogik och hur vi arbetar i Svedala kommuns grundskolor. En perfekt möjlighet för dig som är studerande eller önskar arbeta extra inom skolans värld.
Vikariepoolens förutsättningar
Du lägger dig tillgänglig minst två gånger i veckan i appen Heroma och blir bokad via sms.
Du styr själv när du vill arbeta utifrån din tillgängliga tid.
Bokning kan komma med kort varsel.
Vi prioriterar kandidater som kan arbeta i hela kommunen (Svedala tätort, Bara och Klågerup).
Kompetens
För att vara behörig till tjänsten behöver du ha en godkänd gymnasiexamen samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Som person trivs du med en omväxlande tillvaro och är ansvarsfull. Du har ett positivt förhållningssätt, kan ta egna initiativ och har lätt för att samarbeta.
Vidare söker vi framförallt dig som utbildar dig till lärare, förskollärare, fritidspedagog, lärarassistent, studie- och yrkesvägledare alternativt annan pedagogisk eftergymnasial utbildning. Du kan även vara pensionär eller så vill du arbeta extra inom skola men har intresse för pedagogik.
Som person ska du vara en god förebild och öppen i mötet med nya människor. Du har ett gott bemötande och en förmåga att skapa goda relationer med eleverna, vårdnadshavare och dina kollegor. Uppdraget kräver att du tar egna initiativ och inte är rädd för att fråga. Det är viktigt att du tar stort eget ansvar för att veta vad som förväntas av dig ute på våra skolor.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetstid och varaktighet
Intermittent anställning, timavlönad. Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Intervjuer kommer att hållas den 3 september. Vi tittar på ansökningar löpande, så skicka in din redan idag. Till intervjun ska du ha med dig:
Intyg på avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning
Utdrag ur belastningsregistret
Nummer till två referenser varav minst en chefsreferens
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Kontakt
Emina Sefic emina.sefic@svedala.se Jobbnummer
10001750