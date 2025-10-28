Uppdrag som Bas-U Handläggare inom bygg och anläggning
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur? Hos vår klient får du möjligheten att arbeta med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och bidra till en säker arbetsmiljö för tusentals människor.
OM TJÄNSTEN
Som junior Bas-U handläggare kommer du att följa upp och säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetskrav uppfylls på fältet, särskilt där flera entreprenörer samverkar. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor för att successivt ta dig an fler ansvarsområden och bidra till en säker arbetsplats.Bas-U handläggare följer upp och säkerställer att arbetsmiljö- och säkerhetskrav uppfylls ute i fält på samtliga arbetsplatser. Inom vissa arbetsområden kan arbete pågå av uppemot 10 olika entreprenörer samtidigt. Bas-U handläggare deltar i arbetet med arbetar med att samordna arbeten så att dessa entreprenörer inte påverkar varandra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Bas-U handläggare leder möten, granskar arbetsberedningar samt leder/deltar på skyddsronder mm.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, med fokus på att utveckla din kompetens som Bas-U handläggare under handledning av erfarna kollegor och bidra till en säkrare arbetsplats.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att övervaka och koordinera arbetsmiljöarbetet på stora infrastrukturprojekt, leda möten, granska dokumentation och säkerställa att säkerhetsföreskrifter följs av samtliga entreprenörer.
• Genomföra egna ronderingar på arbetsplatsen.
• Initiera omfattning och intervaller för rondering av övriga medarbetare.
• Hålla i och deltaga i möten kring byggarbetsmiljösamordning.
• Se till att allmänna skyddsanordningar inrättas, underhålls och implementeras.
• Delta i planeringen av arbetet och medverka till att gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas.
• Följa upp att leverantörer tillämpar relevanta arbetsmiljöregler systematiskt och följer upprättade planer.
• Förvalta och ge förslag till uppdateringar av befintliga planer såsom arbetsmiljöplan.
VI SÖKER DIG SOM
• Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Förtydliga detta i ditt CV vid ansökan!
• Minst 3 års erfarenhet av bygg-, anläggnings-, eller installationsbranschen varav minst 1 år i anläggningsbranschen eller installationsbranschen. Förtydliga detta i ditt CV vid ansökan!
• Minst 1 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete Verifieras via CV samt minst ett godkänt referensuppdrag. Förtydliga detta i ditt CV vid ansökan!
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift. Verifieras via CV samt kontrolleras via intervju. Förtydliga detta i ditt CV vid ansökan!
• Giltigt B-körkort. Förtydliga detta i ditt CV vid ansökan!
• Hög grad av personlig mognad och samarbetsförmåga.
• Hög grad av social förmåga.
• För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Social
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
