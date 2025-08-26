Uppdrag inom ekonomi för dig som bor i Åmål med omnejd!
Är du en noggrann och ansvarstagande individ som trivs med både siffror och kundkontakt? Nu söker vår kund i Åmål dig som vill axla ett konsultuppdrag genom Academic Work, med start så snart som möjligt. Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Åmål är en charmig stad belägen vid Vänerns strand, känd för sin vackra natur, mysiga stadskärna och rika kulturliv. Med sin närhet till både vatten och grönområden är Åmål en fantastisk plats att bo och arbeta på. Vi söker nu efter dig med bakgrund inom ekonomi som vill använda dina kunskaper i en utvecklande och ansvarsfull roll. Vi erbjuder en möjlighet där du får avlasta teamet samtidigt som du aktivt får vara med och bidra i företagets löpande ekonomiska arbete. Rollen innebär en kombination av klassiska ekonomiuppgifter och löpande kundkontakt.
Behovet har uppstått på grund av en tillfällig vakans, och vi kan därför inte garantera exakt hur länge uppdraget varar eller om det finns en långsiktig möjlighet.
Du erbjuds
• Ett uppdrag på heltid genom Academic Work hos vår kund under obestämd tid
• Ett varierande och roligt uppdrag där du får chans att arbeta med riktigt trevliga kollegor
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med en bred variation av ekonomiuppgifter och ha en viktig roll i det dagliga ekonomiarbetet. Dina arbetsuppgifter består av:
• Löpande bokföring
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturering
• Hantering av moms och olika momssatser
• Hantering av kundförfrågningar och löpande kundkontakt
VI SÖKER DIG SOM
• Kan kommunicera obehindrat på svenska, i såväl tal som skrift
• Har en bakgrund inom ekonomi, helst såväl utbildning som arbetslivserfarenhet
• Har boende i Åmål med omnejd
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom eller controller
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
