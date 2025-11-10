Uppdrag För Allmänläkare / Leg. Läkare, Nya Närvården Hoting
2025-11-10
Uppdrag: Allmänspecialist eller legitimerad läkare med bred primärvårdskompetens
Period: 8 december - 23 december 2025
Arbetstid: Heltid, vardagar 08:00-17:00Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som legitimerad läkare
Giltig S-HLR Vuxen
God samarbetsförmåga och självständighet
God svenska i tal och skrift
Krav från uppdragsgivaren:
Uppdaterat CV
Två referenser
Kopia på legitimation och eventuellt specialistbevis
Erfarenhet av Cosmic är meriterande
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök senast: 2025-11-17 (tillsätts löpande)
Kontakt: Sam, 070 999 14 41, sam@vardix.se
Nya Närvården i Hoting erbjuder en familjär arbetsmiljö med fokus på glesbygdsmedicin och närhet till naturen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
VårdIX Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9597995