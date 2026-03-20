Uppdrag: Beslagskonsult Nyproduktion bostäder (Stockholm)
2026-03-20
Uppdrag: Beslagskonsult - Nyproduktion bostäder (Stockholm)
Period: Mars 2026 - September 2027 (med möjlighet till förlängning)
Omfattning: Varierande (initialt högre belastning)
Start: Omgående
Plats: Delvis distans, delvis på plats i Stockholmsområdet
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Beslagskonsult för ett större nyproduktionsprojekt av flerbostadshus i Stockholmsområdet.
Uppdraget innebär att arbeta i projekteringsskedet som samordnande konsult med ansvar för dörrmiljöer. Projektet omfattar cirka 150+ lägenheter samt lokaler och genomförs som utförandeentreprenad.

Dina arbetsuppgifter
Ta fram samordnade dörrkort och låsscheman för samtliga dörrmiljöer
Delta i projekteringsmöten som samordnande beslaget specialist
Säkerställa att lösningar uppfyller gällande krav (myndighet, lag, projekt)
Samverka med övriga discipliner i projektet
Stötta under produktion vid frågor, möten och eventuella besiktningar
Arbeta i projektplattform samt med Interaxo / Interaxo BIM-data

Kravprofil för detta jobb
Minst 5 års erfarenhet av dörrkortssamordning
Erfarenhet som ledande beslagskonsult i nyproduktion av flerbostadshus (100+ lägenheter)
Erfarenhet av arbete i Interaxo BIM-data
Flytande svenska i tal och skrift

Övrig information
Uppdraget är flexibelt med både distans och närvaro på plats
Resor och utlägg ersätts ej separat
Omfattning kan variera över tid beroende på projektets behov

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
115 42 STOCKHOLM Körkort
Stockholm
