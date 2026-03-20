Uppdrag: Beslagskonsult Nyproduktion bostäder (Stockholm)

2026-03-20


Uppdrag: Beslagskonsult - Nyproduktion bostäder (Stockholm)
Period: Mars 2026 - September 2027 (med möjlighet till förlängning)
Omfattning: Varierande (initialt högre belastning)
Start: Omgående
Plats: Delvis distans, delvis på plats i Stockholmsområdet
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Beslagskonsult för ett större nyproduktionsprojekt av flerbostadshus i Stockholmsområdet.
Uppdraget innebär att arbeta i projekteringsskedet som samordnande konsult med ansvar för dörrmiljöer. Projektet omfattar cirka 150+ lägenheter samt lokaler och genomförs som utförandeentreprenad.

Dina arbetsuppgifter
Ta fram samordnade dörrkort och låsscheman för samtliga dörrmiljöer

Delta i projekteringsmöten som samordnande beslaget specialist

Säkerställa att lösningar uppfyller gällande krav (myndighet, lag, projekt)

Samverka med övriga discipliner i projektet

Stötta under produktion vid frågor, möten och eventuella besiktningar

Arbeta i projektplattform samt med Interaxo / Interaxo BIM-data

Kravprofil för detta jobb
Minst 5 års erfarenhet av dörrkortssamordning

Erfarenhet som ledande beslagskonsult i nyproduktion av flerbostadshus (100+ lägenheter)

Erfarenhet av arbete i Interaxo BIM-data

Flytande svenska i tal och skrift

Övrig information
Uppdraget är flexibelt med både distans och närvaro på plats

Resor och utlägg ersätts ej separat

Omfattning kan variera över tid beroende på projektets behov

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 42  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9811204

