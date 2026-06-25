Upp till två universitetsadjunkter i informationsteknologi
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2026-06-25
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Beskrivning av anställningens ämnesområde: informationsteknologi.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisning i programmering, mjukvaruutveckling och relaterade områden förväntas.
Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Anställningen kan komma att innefatta utbildningsrelaterade administrativa och ledningsrelaterade uppgifter, såsom att leda lärarteam, kursförnyelse inom anställningsområdet och att handleda studenter på grundnivå.
Behörighetskrav:
Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, informationsteknologi eller närliggande ämne.
Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Dokumenterad erfarenhet av programmering vid ett universitet eller högskola, eller relevant programmeringserfarenhet från industrin, krävs.
Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.
Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom programmeringsteknik (inklusive bland annat programmeringsspråk, programvaruutveckling, programvarudesign).
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.
Övrig skicklighet:
Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.
Industriell expertis anses meriterande för anställningen och kommer att beaktas.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.
Uppsala universitetets anställningsordning
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning
Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Davide Vega D'Aurelio (rekryteringsansvarig inom UGA, ugarekrytering-it@uu.se
) eller professor Tobias Wrigstad (utbildningsprefekt, tobias.wrigstad@it.uu.se
)
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2027 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026, UFV-PA 2026/1843.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi Jobbnummer
9979490