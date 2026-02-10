Upp till fyra doktorander i matematik, tillämpad matematik, eller statistik
Uppsala universitet, Matematiska institutionen / Matematikerjobb / Uppsala Visa alla matematikerjobb i Uppsala
2026-02-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Matematiska institutionen i Uppsala
Vill du doktorera inom matematik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand i matematik på Uppsala universitet.
Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är cirka 130, varav ca 35 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhetsteori, algebra och geometri, tillämpad matematik och statistik.
Tjänsterna är allmänna, det vill säga avhandlingen skrivs i ett valfritt område inom matematik där det finns en tillgänglig handledare. För mer information, besök gärna https://www.uu.se/medarbetare/institution/matematiska.
Du är även välkommen att delta i ett informationsmöte för potentiella sökande den 27:e februari, kl 9:45-12:15 i rum 64119, Ångströmlaboratoriet, Uppsala, eller anslut via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62304879002
.
Arbetsuppgifter
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%, det vill säga cirka 80 undervisningstimmar per år) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande matematikkurser. I så fall omfattar anställningen längst fem år.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå inom matematik, tillämpad matematik eller statistik, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Dessutom skall kandidaten ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla
- svar på frågorna angående forskningsintressen, tidigare erfarenheter och framtida visioner som ställs i ansökningsformuläret,
- CV,
- kopior av examensbevis och betyg,
- examensarbete (eller arbetskopia därav) och
- kontaktuppgifter till högst tre referenspersoner. Vi önskar dock att inga rekommendationsbrev ska ingå i ansökan.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Julian Külshammer, tel +46(0)18 471 3489, e-mail julian.kuelshammer@math.uu.se
, Professor Volodymyr Mazorchuk, phone+46 (0) 18 471 3284, e-mail volodymyr.mazorchuk@math.uu.se
, Professor Erik Ekström, tel +46(0)18 471 3834, e-mail erik.ekstrom@math.uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 16 mars 2026, UFV-PA 2026/382.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Matematiska institutionen Jobbnummer
9732931