Upp till fyra Amanuenser till Myfab Uppsala (renrummet)
Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, 202100-2932 / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-10-14
Tidsbegränsad deltidsanställning 10-20 %, i sex månader med tillträde 10 november 2025, eller enligt överenskommelse.
Är du student inom teknik eller naturvetenskap? Är du intresserad av laboratoriearbete och vill lära dig mer om teknik av kunniga och engagerade forskningsingenjörer? Sök då tjänsten som studentmedarbetare (amanuens) i vårt renrumslaboratorium!
Som amanuens är du student och arbetar deltid i kombination med dina studier.
Bli en av oss!
Om institutionen
Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution är en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och har täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Institutionen omfattar sju forskningsavdelningar, en administrativ avdelning, samt Myfab Uppsala, en avdelning som ansvarar för renrummet med en omfattande instrumentpark för materialvetenskaplig forskning. Institutionen är en internationell arbetsplats med ca 230 verksamma medarbetare.
Läs mer om institutionen https://www.uu.se/institution/materialvetenskap/
Om avdelningen
Anställningen är placerad vid Myfab Uppsala som är en nod i den nationella forskningsinfrastrukturen Myfab, där även Chalmers, KTH och Lunds universitet medverkar. Det är en öppen infrastruktur som erbjuder avancerade instrument i renrumsmiljö för forskning inom mikro- och nanoteknik. Avdelningen i Uppsala sysselsätter ca 12 personer som ansvarar för laboratoriets drift och olika former av användarstöd till ca 300 forskare från ett flertal institutioner vid Ångströmlaboratoriet, men också från andra campus, lärosäten och företag.
Läs mer om avdelningen https://www.uu.se/institution/materialvetenskap/forskning/forskningsinfrastrukturer/myfab-uppsalaPubliceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker fyra amanuenser (studentmedarbetare) som ska arbeta i renrummet och bidra till den operativa verksamheten inom kemi, materialanalys, materialsyntes eller mikro- / nanostrukturering. Konkreta arbetsuppgifter kan exempelvis vara att testköra forskningsutrustning och kontrollera resultaten mot givna kravspecifikationer, och att upprätthålla en väl fungerande arbetsmiljö med god ordning och tillgång till nödvändigt förbrukningsmaterial.
Om anställningen
Varje anställning beräknas omfatta 4-8 h/v, men avvikelser från detta kan göras efter överenskommelse med handledaren. Sådan avvikelse kan särskilt komma att efterfrågas i samband med den inledande introduktionen. Anställningens omfattning beslutas enligt överenskommelse i rekryteringens slutskede.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till och registrerad på utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och anställningen får motsvara högst 50% av full arbetstid. Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap.
För denna anställning krävs att du kan uppvisa goda studieresultat från minst ett års heltidsstudier på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap. Vi kräver också goda färdigheter i engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av laboratoriearbete är meriterande. Du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad med ett gott ordningssinne. Du har också god initiativ- och planeringsförmåga samt är serviceinriktad med en vilja och förmåga att samarbeta med övrig laboratoriepersonal.
Instruktioner för ansökan
- Ett kort personligt brev där du beskriver dig själv, varför du är intresserad av och tycker att du är lämplig för denna tjänst (max 1 sida) CV (max 1 sida)
- Kopior av betyg och registreringsintyg som visar att du är antagen och registrerad till utbildning på högskola/universitet under terminen, samt
- övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Vi kommer under ansökningstiden löpande läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer.
Mer om anställningen
Antal lediga positioner: 4. Anställningen är tidsbegränsad i sex månader (med möjlighet till förlängning) enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 10-20 % (initialt lägre). Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Nygren / stefan.nygren@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 4 november 2025, UFV-PA 2025/3074
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
