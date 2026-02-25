Upp till 6 doktorander i företagsekonomi
2026-02-25
Doktorandplatserna utlyses enligt följande:
1 position inom redovisning
1 position inom innovation och strategi
upp till 4 positioner inom följande projekt:
Projekt 1: Socialt kapital och innovation
Projekt 2: AI i hållbar finans: styrning, risker och möjligheter för hållbar omställning
Projekt 3: Resiliens och policyeffekter i leveranskedjor och nätverk för läkemedel: En flermetodsstudie med nätverksanalys, simuleringar och AI
Projekt 4: Svensk skogsindustri i omvandlingPubliceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 hp i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år.
Behörighet
För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.
Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Notera att en master/magisteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 29 maj 2026.
Behörighet - Språkkrav i engelska
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Det går att visa att språkkraven uppfylls på flera sätt, inklusive ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS, eller genom tidigare gymnasie- eller högskolestudier.
Vid språktesten krävs följande resultat:
IELTS: ett sammanlagt resultat på minst 6,5 och inget delresultat på mindre än 5,5. TOEFL: Pappersbaserat: Resultat på minst 4,5 (skala 1-6) på skriftligt test och ett sammanlagt resultat på 575. Internetbaserat: Resultat på minst 20 (skala 0-30) på skriftligt prov och ett sammanlagt resultat på minst 90. Cambridge: CAE, CPE.
Ansökan ska innehålla följande dokument:
CV
Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg som styrker grundläggande och särskild behörighet.
Projektbeskrivning på svenska eller engelska (högst 12 000 tecken inklusive blanksteg). Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska vara relaterat till projektet i fråga.
Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken av doktorandplatserna som söks.
Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas.
TOEFL/IELTS-test (eller motsv). Notera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.
Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska kontaktuppgifterna till referenterna (e-post och telnr) finnas med. Från brevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra bedömningsgrunder, se instruktioner för rekommendationsbrev.
Intervju
En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer kommer att äga rum 20-22 april 2026 och (vid behov) 18-19 maj 2026.
Kallelse går ut via e-post till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en slutlig skriftlig uppgift.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde i mitten av augusti 2026. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar lämnas av: studierektor för forskarutbildningen Susanne Åberg, tel 018/471 1391, susanne.aberg@fek.uu.se
och administratör inom forskarutbildningen Golondrian Janke, tel 018/471 1369, golondrian.janke@fek.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2026, UFV-PA 2026/442. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
