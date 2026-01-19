Upp till 15 amanuenser i beräkningsvetenskap
2026-01-19
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.uu.se/institution/informationsteknologi.
Nu söker vi studenter som vill arbeta som amanuenser i period 4 och 5.
Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Kurser märkta SVE har svenska som undervisningsspråk och de märkta med ENG har engelska som undervisningsspråk. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Vid konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Jarmo Rantakokko.
Period 4:
1TD352 Scientific Computing for Data Analysis, ENG
Period 5:
1TD317 Datorer och programmering, SVE
Om du inte varit amanuens tidigare inkluderar arbetsuppgifterna också en obligatorisk introduktionsdag.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som den sökande är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som man vill arbeta (per kurs och period, och där antalet timmar ska summera till 30, 45, 60, 90 eller 120). Bifoga även ditt registreringsintyg.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, till 21 juni 2026 eller 14 september 2026 beroende på vilken period/er du arbetar, enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är mellan 5 eller 50%. Tillträde 9 mars 2026 eller 26 maj 2026 beroende på vilken period(er) du arbetar, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Jarmo Rantakokko, Jarmo.Rantakokko@it.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2026, UFV-PA 2026/121.
