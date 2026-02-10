"Up and Coming" COO / Operativ Chef till expansivt företag - Helsingborg
Vår resa började sommaren 2012 under en grillkväll, där samtalet kretsade kring vilka kroatiska delikatesser som saknades på marknaden. Här föddes idén till Boncena - en vision om att ta Kroatien till världen. Sedan starten har våra ambitioner vuxit, och idag är vi inte bara drömmare, utan även doers, redo att göra verklig skillnad.
Boncena är ett modigt familjeföretag som vågar tänka annorlunda. Vi var pionjärer när vi introducerade kroatiska delikatesser i handeln, och först med att bli kategoriägare för ÅRETS DELIDISK på Dagligvarugalan. Dessutom var vi först i världen med att introducera rumstempererad pancetta som styckvara. Följ med på vår resa när vi fortsätter att utmana delikatessvärlden och sätta Kroatien på den gastronomiska kartan! Boncena har ca 12 anställda och HQ i Helsingborg. Läs mer om oss på: www.boncena.se
"Up and Coming" COO / Operativ Chef till expansivt familjeföretag - Helsingborg
Är du redo att hoppa på en tillväxtresa? Är du en vass operativ ledare som älskar KPIer och effektiva organisationer? Har du stark affärsförståelse parad med en särskild blick för att bygga upp en organisation genom att utveckla rutiner och arbetssätt? Då ska du läsa vidare! Vi söker nu en COO / Operativ Chef till framgångsrika Boncena i Helsingborg. Du erbjuds en bred och inflytelserik roll i ett familjeföretag med stora ambitioner. Om du vill hoppa på en spännande resa är detta något för dig!
I rollen som COO ansvarar du för att den operativa verksamheten och organisationen fungerar så smidigt och effektivt som möjligt. Du genomför effektiviseringar och förbättringar av processer, rutiner och arbetssätt som bidrar till företagets fortsatta tillväxt och ökade lönsamhet. Du bygger struktur med fokus på KPIer, automatisering och digitalisering. Du kommer att ingå i ledningsgruppen och får möjlighet att arbeta nära ägare och ledning där du påverkar verksamhetens utveckling samtidigt som du får vara med på en spännande tillväxtresa!
Du blir del av ett ungt och framgångsrikt företag med stora utvecklingsmöjligheter för rätt person!
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Digitalisera och automatisera företagets processer
Leda och motivera ditt team med fokus på förbättring och effektivitet
Skapa tydliga riktlinjer och KPI:er och bidra till förbättrad struktur i organisationen
Optimera hela Supply Chain-processen från inköp till lager och logistik
Driva förbättringsarbete, följa upp nyckeltal och rapportera utfall
Hantera diverse HR-frågor
Ekonomi: automatisera och utveckla bolagets ekonomiska verktyg
Synka organisationens flöde av information mellan system (CRM, ERP etc.)
Din Profil:
Du har tidigare erfarenhet från operativt ledarskap och förmodligen inom FMCG / dagligvaruhandel där du har bidragit till en tillväxtresa. Du har förmågan att kombinera ett strategiskt perspektiv med förståelse för det dagliga arbetet. Du är väl insatt i hur man driver ett bolag utifrån nyckeltal och du arbetar målmedvetet, strukturerat och affärsdrivet. Vidare har du erfarenhet och kunskap av att bygga ett varumärke både mot B2B och mot konsument från grunden. Du har också erfarenhet av att driva projekt i en ledande roll.
Som person är du lojal, driven och ambitiös. Du gillar att driva förändringar och att engagera ditt team, vilket förutsätter att du är tydlig och kommunikativ med förmågan att ställa krav och ge feedback på ett respektfullt sätt. Du är framåt, positiv och gillar att ge ditt lilla extra i alla lägen.
Om Tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetet utförs på plats på huvudkontoret i Helsingborg. Start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar Boncena med Standby Workteam. Vi tillämpar löpande urval och du är välkommen att skicka in din ansökan via länken. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin, Standby Workteam, på 0733-76 39 88.
