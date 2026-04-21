Universitetslektorat i socialt arbete (kriminalitet)
2026-04-21
Universitetslektorat i socialt arbete med inriktning mot kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende
Uppsala universitet, Institutionen för socialt arbete
Institutionen för socialt arbete finns vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ca 41 personer, varav merparten utgörs av professorer, lektorer och doktorander.
Institutionen ansvarar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Institution kommer även undervisa i social arbete på polisprogrammet som startar vid Uppsala universitet VT 2027. Institutionen befinner sig i en expansiv fas och behöver därför rekrytera ytterligare lektorer.
Denna anställning avser placering i Uppsala. Socialt arbete är både en professionell praktik och den vetenskapliga disciplin som utgör socionomers kunskapsbas. Socionomprogrammet är en generalistutbildning som ger breda kunskaper inom socialt arbete samt vetenskaplig teori och metod. Studierna syftar till att utbilda socionomer med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att arbeta inom det sociala arbetets praktikfält. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang är centrala I utbildningen och en helhetssyn på människan betonas.
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Undervisningen är främst förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan
förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling samt handledning. Inriktning på anställningen avser socialt arbete, med särskilt fokus på sociala perspektiv på kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende. Undervisningen kommer även att omfatta andra moment inom institutionens utbildningsområden på grund- och avancerad nivå utifrån sökandes kompetens och institutionens behov.
Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet och institutionen för socialt arbete. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till institutionens utveckling både gällande utbildning och forskning samt samverkan med det sociala arbetets fält.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För denna anställning är socionomexamen ett behörighetskrav.
Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll, socialt arbete med fokus på kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.
Instruktioner för utformning av ansökan finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning (avsnitt 7a).
OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2026/592
För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet och avsnitt 2d i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.
Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättnin tillämpas. Tillträde 2026-10-31 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Cecilia Wåhlstedt, mobil 070-347 17 25, e-post cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se
, samt studierektor Daniel Nilsson Ranta, tel. 018-471 51 77, e-post daniel.nilsson.ranta@uu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Paula von Essen Karlström e-post samfak@samfak.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 4 maj 2026. UFV-PA 2026/592
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
