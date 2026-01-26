Universitetslektor översättningsvetenskap med inriktning mot översättning
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av de största institutionerna inom den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet med ca.
140 anställda och drygt 5000 studenter per läsår.
Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet bedriver tolk- och översättarutbildningar på kandidat-, magister/master- och forskarnivå. Vid institutet bedrivs forskning om översättning av skönlitteratur och facklitteratur, om översättningssociologiska frågor samt om medieöversättning och undertextning. Forskning bedrivs även om interaktion i tolkade samtal, om kognitiva aspekter av översättnings- och tolkningsprocessen och om skrivtolkning. Inom andra delar av institutionen bedrivs forskning och utbildning inom områdena svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och tvåspråkighet. Utbildning ges även inom lärarutbildningen och i svenska för internationella studenter.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-svenska-och-flersprakighet.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på kurser i översättningsteori, praktisk översättning till svenska och språkvetenskaplig textanalys, samt handledning av examensarbeten; dessutom tillkommer egen forskning inom det översättningsvetenskapliga området. Den sökande förväntas delta i både pedagogiskt utvecklingsarbete och institutets inre arbete samt aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i översättningsvetenskap, lingvistik, tvåspråkighet, nordiska språk eller annat språkämne, med en för tjänsten översättningsvetenskapligt relevant inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande är undervisning på högskolenivå i översättningsteori och praktisk översättning samt undervisning i användning av CAT-verktyg och erfarenhet från arbete med maskinöversättning och efterredigering. Uppsatshandledning är också meriterande. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten. Dessutom beaktas väl dokumenterad god samarbetsförmåga, administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället genom information, forskning och utvecklingsarbete.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är ett tidsbegränsat vikariat under ett år. Tillträde den 1 augusti 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare för TÖI, Magnus Dahnberg, mailto:magnus.dahnberg@su.se
, studierektor i översättning Valérie Alfvén, mailto:valerie.alfven@su.se
, eller av prefekt Karolina Wirdenäs, mailto:karolina.wirdenas@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0283-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för svenska och flerspråkighet Jobbnummer
9705729