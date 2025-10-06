Universitetslektor med inriktning produktutveckling
2025-10-06
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
- God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
- Flexibelt arbetssätt
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik söker nu universitetslektor i
maskinteknik för tillsvidareanställning.
Vid avdelningen bedrivs utbildning och forskning inom
Vid avdelningen bedrivs utbildning och forskning inom
industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik. En gemensam utgångspunkt för verksamheten är att utveckla kunskapen om industriella system, organisationer, processer, flöden och produkter med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Avdelningen har en stark koppling till det omgivande samhället och studenter, lärare och forskare arbetar i nära samarbete med näringsliv och myndigheter.
Som universitetslektor i maskinteknik ägnar du din arbetstid åt både undervisning och forskning, samt därtill hörande samverkan.
Undervisningen inkluderar att planera, genomföra, utvärdera och utveckla kurser inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik och inom ett kandidatprogram i industridesign som ges på vetenskaplig grund. Programmen har tillgång till omfattande verkstadsresurser, såsom modellverkstad, verkstad för biobaserade material, träverkstad, metallverkstad, maskinverkstad och verkstad för 3D-printing.
Forskningen inkluderar att initiera, genomföra och rapportera forskning, handleda doktorander samt söka och erhålla forskningsmedel. En viktig del i anställningen är att bidra till att öka externa medel för forskning samt öka samverkan med det omgivande samhället.
Din arbetsplats är vid Högskolan i Gävle, där merparten av arbetstiden är förlagd.Kvalifikationer
Behörighetskrav för anställningen är doktorsexamen i maskinteknik eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt, med en ämnesfördjupning inom produktutveckling. För att vara behörig för anställningen som universitetslektor ska du också ha visat pedagogisk skicklighet.
Därutöver ska du ha:
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
- Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
- Förmåga att samarbeta och skapa goda relationer internt och externt. Läraryrket innebär en stor frihet att lägga upp sitt arbete, varför den sökande även behöver visa god initiativförmåga och självständighet.
Det är meriterande om du har:
- Förmåga att initiera, genomföra och rapportera forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
- Förmåga att söka och erhålla externa medel för forskning samt att driva egna forskningsprojekt.
- Förmåga att samverka inom relevanta nationella eller internationella forskningsnätverk samt med omgivande samhälle.
- Erfarenhet av doktorandhandledning.
- Erfarenhet av uppdragsutbildning.
- Praktisk erfarenhet från industrin.
- Docentmeritering.
Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera avdelningens forskning och undervisning inom ämnesområdet.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2019/153.
Per Hilletofth, avdelningschef
Telefonnummer: 073-6546096
E-postadress: per.hilletofth@hig.se
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
