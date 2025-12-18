Universitetslektor i veterinär folkhälsovetenskap inr. livsmedelssäkerhet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.
Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU här.
Ämnesbeskrivning
Inom ämnesområdet veterinär folkhälsovetenskap tillämpas och skapas kunskaper om livsmedels- och dricksvattensäkerhet, zoonoser och vektorburna sjukdomar i samspelet mellan människa och djur. Ämnet livsmedelssäkerhet omfattar hantering, beredning och lagring av livsmedel samt foder på ett sätt som förhindrar förgiftning och/eller sjukdom med fokus på biologiska faror, från jord till bord. Riskvärdering och riskhantering är centralt.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
• utveckla och leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom veterinärprogrammet men även inom kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet och angränsande ämnen ingår
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg i undervisningen
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna kommunicera på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.
Behörighet
Den sökande ska
• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnet
• ha goda kunskaper i engelska.
• Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.
Bedömningsgrunder samt övrig information:
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.
Sista ansökningsdatum:
2026-02-09
Placering/ort:
Uppsala
Omfattning:
100%
Anställningsform:
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelse
Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
