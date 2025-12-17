Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
2025-12-17
Beskrivning av ämnesområdet
Vårdvetenskap är huvudområdet i både sjuksköterskeprogrammet och
specialistsjuksköterskeprogrammet.
I anställningen ingår undervisning och forskning inom ämnesområdet, klinisk tjänstgöring samt administration. Undervisningen sker främst inom sjuksköterskeprogrammen och omfattar såväl kursansvar, examinationsansvar och handledning som undervisning och bedömning av praktiska moment. Den kliniska tjänstgöringen är förlagd till Akademiska sjukhuset och genomförs i något av sjukhusets verksamhetsområden.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (4 § 4 kap HF), och dels har visat pedagogisk skicklighet.
En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.
