Universitetslektor i vallbaserade produktionssystem för nötkreatur
Sveriges lantbruksuniversitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-09-17
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
På institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd är vårt mål att främja god djurhållning och djurvälfärd samt en hållbar livsmedelsproduktion med hög produktkvalitet. Detta görs genom forskning och utbildning om djur med fokus på foder och nutrition, skötsel och miljö, etologi och djuretik, djurvälfärd och djurskydd.
Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU här.
Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är hållbara produktionssystem för nötkreatur baserade på vallfoder och bete, vilket innefattar foderkvalitet, nutrition och djurhållning. Fokus är på att förbättra resursutnyttjandet och att anta ett systemperspektiv.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet under norrländska förhållanden
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom husdjursvetenskap, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna kommunicera på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.
Behörighet
Den sökande ska
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens (inom ett för anställningen relevant ämne)
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha goda kunskaper i engelska.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan kompetens som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid bedömning av den vetenskapliga kompetensen beaktas
• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet för anställningen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• erfarenhet som handledare inom forskarutbildning.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion.
Vidare beaktas skicklighet i att
• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Sista ansökningsdatum:
2025-12-01
Placering/ort:
Uppsala
Omfattning:
100%
Anställningsform:
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelse
Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.
SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Ersättning
