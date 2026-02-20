Universitetslektor i utbildningsvetenskap, inriktning svenskdidaktik
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning svenskdidaktik
Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning och forskning inom lärarprogrammen, vilka samtliga har en tydlig AIU-profil (arbetsintegrerad utbildning). I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället samt pedagogiskt, vetenskapligt, ämnes- och ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete.
Anställningen kommer även innefatta samverkan med det omgivande samhället samt pedagogiskt, vetenskapligt, ämnes- och ämnesdidaktiskt inriktat utvecklingsarbete. Undervisningen ges i huvudsak på campus eller distans, Undervisningen kan i vissa fall också ske lokalt hos olika skolhuvudmän, exempelvis didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning eller vid uppdragsutbildning förlagd hos huvudmannen.
Som universitetslektor förväntas du ta ett aktivt ansvar för att bedriva och vidareutveckla forskning inom lärarutbildningens områden, i nära samarbete med kollegor inom relevanta forskningsmiljöer och forskningsgrupper.
Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:
• Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom
den akademiska miljön.
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
• Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen (4 kap. 4 § HF).
För denna anställning krävs dessutom:
- Doktorsexamen med inriktning mot tidig skriftspråksutveckling i svenska eller annat närliggande ämnesområde.
- Dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa på svenska.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.
Meriterande för anställningen är:
- Pedagogisk kompetens inom området tidig skriftspråksutveckling i svenska.
- Lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning i grundskolan.
- Väl vitsordad erfarenhet av att undervisa och handleda inom lärarutbildningen eller angränsande relevanta utbildningar.
- Dokumenterad erfarenhet av att ha ingått i och drivit nationella och internationella forskningsnätverk.
- Dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit extern forskningsfinansiering
- Erfarenhet av praktikutvecklande forskning.
- Kunskap om kognitionsvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivutveckling.
- Kunskap om och erfarenhet av arbetsintegrerat lärande som innehåll och pedagogisk utgångspunkt.
- Dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa på engelska.
Särskilda personliga förmågor
För att trivas och prestera väl i rollen krävs att du är flexibel, har en god samarbetsförmåga samt tar ett stort ansvar i ditt arbete.Bedömningsgrunder:
Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:
• Pedagogisk skicklighet
• Vetenskaplig skicklighet
• Samverkansskicklighet
• Administrativ skicklighet
• Ledningsskicklighet
• Annan yrkesskicklighet
Vid bedömning kommer pedagogisk skicklighet att viktas i första hand, vetenskaplig skicklighet att viktas i andra hand och samverkansskicklighet i tredje hand. Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och annan yrkesskicklighet viktas lika och sätts i fjärde hand.
Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
