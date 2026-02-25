Universitetslektor i Tillämpad Matematik med inriktning mot numerisk analys
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Matematikcentrum vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en universitetslektor.
Anställningen som annonseras kommer att placeras på avdelningen för Tillämpad Matematik (TM) vid Matematikcentrum (MC). Matematikcentrum är en gemensam institution för den tekniska fakulteten (Lunds Tekniska Högskola, LTH) och den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet, där den nämnda avdelningen formellt tillhör LTH.
Forskningen vid MC innefattar för närvarande områden som abstrakt matematik, tillämpad matematik, matematisk statistik samt datorseende och maskininlärning. Institutionen har cirka 150 anställda, däribland flera 21 professorer och nästan 50 seniora forskare, samt ett 50-tal doktorander. Avdelningen TM har en bred forskningsverksamhet inom tillämpad matematik med tonvikt på numerisk analys för partiella differentialekvationer (PDE:er) samt modellering med PDE:er. Mer information om pågående forskning vid institutionen återfinns här.
LTH antar varje år över 1000 nya studenter till sina civilingenjörsprogram och matematikundervisningen utgör en central del av den femåriga utbildningen. Avdelningen TM är en av de tre som bedriver den storskaliga matematikundervisningen vid LTH, och ansvarar även för undervisningen i numerisk analys. Undervisning på grundnivå i matematik sker främst på svenska. Därför förväntas en nyanställd lärare att, under en överenskommen etableringsperiod, förvärva tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna delta i alla grundläggande LTH-kurser i matematik.
Matematikcentrum utlyser nu en universitetslektor i tillämpad matematik med inriktning mot numerisk analys för att stärka och vidareutveckla vår verksamhet. Vi söker dig som både är en aktiv forskare med gedigna meriter och en pedagogiskt skicklig lärare med intresse för undervisning.
Ämne
Tillämpad Matematik med inriktning mot numerisk analys.
Särskild ämnesbeskrivning
Den sökandes forskningsinriktning ska vara en specialisering inom numerisk analys för partiella differential ekvationer (PDE:er). Inriktningen ska både stärka avdelningens nuvarande forskning i ämnet och tillföra nya perspektiv. Speciellt inom ett eller flera av följande områden:
teori för rumsdiskretiseringar av PDE:er,
analys och design av domänuppdelande metoder,
numerisk analys för stokastiska PDE:er,
numerisk analys för ''multifysik''-problem som kopplar samman olika typer av PDE:er för vågor, värme, elasticitet, flöden, m.m.
Ansökan ska tydligt visa hur den sökandes nuvarande forskning knyter an till avdelningens forskarmiljö inom numerisk analys, och hur den sökande planerar att utveckla miljön.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisning på grundnivå kommer att hållas på svenska.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med industri och samhälle.
Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
Utveckling av kurser, undervisningsmaterial och pedagogisk praktik.
