Universitetslektor i socialt arbete, visstidsanställning
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle / Högskolejobb / Trollhättan Visa alla högskolejobb i Trollhättan
2026-03-24
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle i Trollhättan
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetslektor i socialt arbete, visstidsanställning.
Högskolan Väst söker en universitetslektor i socialt arbete med socialpedagogisk profil till socionomprogram med start under hösten 2026.
Socionomprogrammets socialpedagogiska profil innebär att den pedagogiska dimensionen i det sociala arbetet fokuseras. Specifikt profileras socialpedagogiska metoder och förhållningsätt underbyggda av teorier om lärande, social mobilisering och delaktighet.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning och forskning i socialt arbete. Det innebär undervisning på grund - och avancerad nivå på socionomprogrammet, på kurser i socialt arbete på programmet för socialpsykiatrisk vård, i uppdragsutbildning samt samverkan med det omgivande samhället. Därutöver ingår medverkan i det kollegiala arbetet inom Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik samt administrativa arbetsuppgifter.
Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:
• Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom den akademiska miljön.
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.
• Avlagd doktorsexamen inom ämnet socialt arbete
(4 kap. 4 § HF).
För denna anställning krävs dessutom:
- Förmåga att undervisa och handleda på svenska och engelska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.
- Ämneskunskaper och erfarenhet av undervisning i högre utbildning inom det sociala arbetets kärnområden
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av undervisning i högre utbildning inom socialt arbete med specifikt fokus på verksamhetsförlagd utbildning, metoder i socialt arbete, det sociala arbetes kärnområden.
- Dokumenterad skicklighet i att planera och genomföra undervisning och handledning samt examinera på grund- och avancerad nivå.
- Förmåga att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället
- Erfarenhet av forskning inom det sociala arbetets teorier och metoder med specifikt fokus på funktionshinderområdet.
- Socionomexamen och minst två års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat professionellt socialt arbete. Vi ser gärna sökande med erfarenhet från socialt arbete inom något av det sociala arbetets kärnområden såsom funktionshinderområdet
Bedömningsgrunder:
Generella bedömningsgrunder:
• Pedagogisk skicklighet
• Vetenskaplig skicklighet
• Samverkansskicklighet
• Annan yrkesskicklighet
Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Forskning inom det sociala arbetets teorier och metoder är särskilt meriterande. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad så att både omfattning och kvalitet kan bedömas. Vid bedömning ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp undervisning i socialt arbete.
Särskild vikt kommer även fästas vid den sammanvägda kompetensen av både ämnet och erfarenheter av professionellt arbete som socionom.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer publikationer av vetenskaplig hög kvalitet att beaktas. Forskning inom det sociala arbetets teorier och metoder med fokus på funktionshinderområdet är speciellt meriterande.
Vid bedömning av pedagogiska skickligheten kommer både omfattning och kvalitet att beaktas. Särskild vikt kommer fästas vid erfarenhet att planera och genomföra undervisning i socialt arbete. Undervisning på både grund- och avancerad nivå är meriterande.
Högskolan kommer främst att beakta den eller de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att kunna samarbeta internt och externt för att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och aktivt bidra vetenskapligt och pedagogiskt till institutionens utveckling.
Dessutom kommer särskilt stor vikt att fästas vid förmågan att kunna samarbeta med personer, internt och externt, samt aktivt delta i avdelningens utbildnings-, projekt- och forskningsverksamhet.Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning på 55% under 10 månader. planerat startdatum är under Augusti 2026 eller enligt övererenskommelse
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. De meriter som åberopas ska tillstyrkas med intyg.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2026/60 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2026-04-14
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Månadsavlönad
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/60". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052) Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle Kontakt
Marie Vesterlind +46739013353
9815355