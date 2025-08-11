Universitetslektor i soc. arbete-sociologi, välfärd, forskningsmetoder
Institutionen för socialt arbete erbjuder en samhällsvetenskaplig utbildning med socialt arbete som huvudområde.
Utbildningen fokuserar på förståelsen av sociala processer och på förmågan att utveckla analyser av sociala problem. Vi bedriver undervisning på grund- och avancerad nivå. Våra utbildningar leder till fil.kand. i socialt arbete, socionomexamen samt masterexamen i socialt arbete. Vi är ca 110 anställda och ca 1200 studenter per läsår.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-socialt-arbete/.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå inom socionomprogrammet och därtill knutna uppgifter.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i ämnet socialt arbete eller närliggande samhällsvetenskapliga områden.
För den aktuella utlysningen är det särskilt meriterande med dokumenterat goda kunskaper i ämnesinnehåll och upplägg vad gäller sociologi för socialt arbete, välfärdsrelaterade perspektiv som knyter an till ämnet och/eller forskningsmetoder av relevans för disciplinen. Du ska vidare ha erfarenhet av att undervisa inom ämnet socialt arbete.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha visat pedagogisk skicklighet samt en förmåga att samarbeta och bidra till en inkluderande kommunikation. Vikt tillmäts också graden av administrativ förmåga, vana att hantera lärplattformar i en akademisk miljö samt god svenska och engelska i tal och skrift.
Bedömningsgrunder
Vikt fästs vid akademiska meriter och pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga, erfarenhet av att arbeta i LADOK samt Stockholms universitets lärplattform Athena och examinationsverktyg Inspera. Undervisningen vid institutionen bedrivs i arbetslag, varför samarbetsförmåga och personlig lämplighet också tillmäts betydelse.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen avser heltid men kan diskuteras och är tidsbegränsad i 12 månader. Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Upplysningar om anställningen lämnas av av studierektor Hugo Stranz, tfn 08-674 76 46, mailto:hugo.stranz@socarb.su.se
, eller administrativ studierektor Annika Jemteborn, tfn 08-674 73 78, mailto:annika.jemteborn@socarb.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggaren Anna Szyinska, tfn 08-6747374, mailto:anna.szyinska@socarb.su.se
