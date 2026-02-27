Universitetslektor i serbiska, kroatiska och bosniska (SKB)
2026-02-27
Universitetslektor i serbiska, kroatiska, bosniska 100 %
Institutionen för moderna språk har cirka 65 anställda som bedriver forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom ett flertal språk och litteraturer.
Vi utbildar omkring 3 000 studenter om året på våra drygt 150 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Inom ramen för ämnesområdet serbiska, kroatiska, bosniska och slaviska språk ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap och litteraturvetenskap. Institutionen ger även modersmålslärarutbildning i serbiska, kroatiska, bosniska. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för Masterprogrammet i språk. Utbildning på forskarnivå ges i slaviska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap.
Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/
Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, samt forskning och administration. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som främst är IT-baserad, kan omfatta moment inriktade på språkfärdighet, översättning, språkvetenskap, litteraturvetenskap och kultur, samt undervisning för målgruppen modersmålslärare. Kvällsundervisning förekommer. Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och som har visat pedagogisk skicklighet.
En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.
Förmåga att undervisa på svenska och engelska, samt serbiska, kroatiska, bosniska, är ett krav.
Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.
Om anställningen: Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala. Tillträde 2026-08-15 eller efter överenskommelse.
För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-04-01

