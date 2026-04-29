Universitetslektor i serbiska, kroatiska, bosniska (tidsbegränsad) 100%
2026-04-29
Institutionen för moderna språk har cirka 55 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.
Arbetsuppgifter:
Undervisning, examination och administration på grundnivå. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som är främst IT-baserad, omfattar språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment samt områdeskännedom. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete. Schemalagd kvällsundervisning kan ingå i anställningen.
Kvalifikationskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.
Förmåga att undervisa på svenska och engelska, samt serbiska, bosniska och kroatiska är ett krav, liksom tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisning.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god kommunikations- och samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.
Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bred kompetens inom ämnesområdet serbisk, kroatisk, bosnisk språkvetenskap samt dokumenterad erfarenhet av undervisning av serbiska, kroatiska, bosniska på svenska vid universitet och högskolor. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av IT-baserad undervisning.
Vid urval bland behöriga sökande kommer främst praktisk erfarenhet av undervisning och handledning inom serbiska, kroatiska, bosniska på grundnivå att bedömas. Därutöver kommer även pedagogisk skicklighet att beaktas. Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Även administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.
Meriterande är också personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökandetillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.
Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen.
Ansökningsförfarande:
Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:
CV
Personligt brev
Redovisning av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter
Publikationer som åberopas (max 10)
Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning.
För ytterligare information läs vidare:
Anställningsordning för Uppsala universitet - Uppsala universitet
Kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning, Språkvetenskapliga fakulteten - Uppsala universitet
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: 2026-08-17 eller efter överenskommelse.
Anställningsform: Vikariat, 6 månader.
Anställningens omfattning: 100 %
Ort: Uppsala.
Ref.nr.: UFV-PA 2026/1401.
Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Maria Thomasfolk tel 018-471 14 36, epost maria.thomasfolk@moderna.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2026-05-18.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
