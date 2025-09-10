Universitetslektor i rehabiliteringsmedicin med anst. som spl/öl
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner: farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi. Sektionen för klinisk neurovetenskap bedriver klinisk neurovetenskaplig forskning fokuserad på fysiologi och patofysiologi vid olika sjukdomar i nervsystemet och musklerna.
Rehabiliteringsmedicin är ett dynamiskt och expansivt kunskapsområde, med en klinisk verksamhet som är kopplad till den högspecialiserade vården som bedrivs inom Neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den rehabiliteringsmedicinska forskningen vid enheten har en stark klinisk och multiprofesionell profil. Forskningen är inriktad på att identifiera faktorer som inverkar på personens möjlighet att återhämta sig och förbättra de rehabiliteringsmedicinska insatserna för patienter med olika typer av sjukdomar i hjärnan, ryggmärg och perifera nerver, såväl i akutfasen som över tid.
Ämne
Rehabiliteringsmedicin
Ämnesbeskrivning
Rehabiliteringsmedicin har en bakgrund från socialmedicin och krigsmedicin och syftar till att ge personer ett meningsfullt liv efter sjukdom eller skada. Den är en av fyra neurospecialiteter i Sverige och tillämpar ett biospsykosocialt perspektiv. Forskningen omfattar olika tillstånd med skador och sjukdomar inom nervsystemet såsom stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskador, sena effekter av polio och cerebral pares. Samma grupper är aktuella inom sjukvården. Beroende på forskningsfrågor används kvantitativ metodik (inklusive machine learning), kvalitativ metodik men även tekniska applikationer för att undersöka kroppens funktion men även som metod för rehabiliteringsinsatser. Interventionsstudier, longitudinella studier och nyttjande av kvalitetsregister och andra databaser är en del av forskningsområdena.
Arbetsuppgifter
I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning, handledning av doktorander och examensarbetare samt att stimulera till forskning bland alla personalkategorier inom rehabiliteringsmedicin. Det är önskvärt att innehavaren även deltar i den forskningsgrupp inom rehabiliteringsmedicin som finns, då enheten är den största i Europa. Innehavaren får gärna ha såväl klinisk som translationell profil. Vidare ingår att aktivt söka extern finansiering för att medverka till en stark forskningsmiljö inom rehabiliteringsmedicinsk forskning samt utveckla forskningssamarbeten inom och utanför institutionen på nationell och internationell nivå. En annan viktig uppgift är att stödja forskande medarbetare att söka och erhålla forskningsanslag.
Undervisningsuppdraget som tillhör anställningen är omfattande och anställningsinnehavaren förväntas ansvara för undervisning i rehabiliteringsmedicin på inom läkarprogrammet (drygt 280 timmar årligen på termin 8), samt en 3 hp-kurs på fysioterapiprogrammet varje termin och en obligatorisk rehabiliteringsmedicinsk 7,5 hp-kurs inom specialistprogrammet för sjuksköterskor inom neurosjukvård samt delta i undervisning på andra program såsom logopedi och arbetsterapi och fysioterapi.
Innehavaren förväntas också utföra uppgifter som normalt är förknippade med en lärartjänst såsom akademiska ledningsuppdrag, interna och externa förtroendepositioner samt att företräda ämnet nationellt och internationellt.
Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till Neurosjukvårdens behov.
Behörighet
Bedömningsgrunder
Anställning
Anställningen är en tillsvidare ansrällningmed på heltid (100%) med placering för närvarande vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar (se ovan).
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:
• Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
• Bevis läkarexamen
• Bevis specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin
• Forskningsplan
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med evidensbaserad medicin
• Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2025/648 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-01
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
