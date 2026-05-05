Universitetslektor i Psykologi med inriktning mot hälsopsykologi
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i psykologi undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska. Arbetet omfattar kursdesign, kursansvar och undervisning inom områdena hälsopsykologi, klinisk psykologi, psykoterapi och forskningsmetod, samt viss handledning av examensarbeten på psykologprogrammet. I de kurser du undervisar i tillämpas problembaserat lärande (PBL).
Anställningen omfattar därutöver egen forskning inom hälsopsykologi inom ramen för ett aktivt forskningsområde vid miljön. Arbetet sker ofta i samverkan med andra professioner och ämnesområden, exempelvis inom medicin, fysioterapi och beteendemedicin. Inriktningen hälsopsykologi omfattar vad gäller undervisning bland annat psykologiska processer vid långvarig smärta, sömn, och audiologiska tillstånd samt utveckling och utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder för klinisk tillämpning. Undervisning inkluderar därutöver forskningsmetod och statistik. Undervisning sker huvudsakligen inom psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet och fristående kurser.
Vi förutsätter att du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Vi söker dig som aktivt vill bidra till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
Inom denna anställning har samverkansuppdraget en särskild tyngd genom ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom psykologprogrammet. Uppdraget innebär att i nära samverkan med Region Östergötland,ch handledande psykologer planera, följa upp och utveckla VFU-kursen så att den håller hög kvalitet och motsvarar utbildningens mål. Arbetet omfattar att skapa goda förutsättningar för studenter, handledare och verksamheter, att samordna praktikplatser och handledningskontakter samt att bidra till en långsiktig och hållbar samverkan mellan universitetet och hälso- och sjukvården.
I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att delta i olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten och i tredje hand övriga skickligheter.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i undervisning inom psykoterapi och forskningsmetod.
Krav för anställningen är kompetens som är relevant för undervisning inom hälsopsykologi. Detta inkluderar såväl klinisk erfarenhet av ämnet som bred forskningsbakgrund kring relevanta tillstånd.
Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet att självständigt planera, genomföra och examinera undervisning på grund- och avancerad nivå.
Särskilt meriterande är legitimation som psykolog då anställningen innefattar undervisning och professionsnära utbildning inom psykologprogrammet.
Särskilt meriterande är även dokumenterad pedagogisk skicklighet från basgruppshandledning inom ramen för problembaserat lärande (PBL).
Meriterande är dokumenterad skicklighet i handledning av studentarbeten.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i forskning inom hälsopsykologi eller närliggande inriktning samt publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter.
Särskilt meriterande är aktuell forskning med tydlig relevans för klinisk tillämpning och rehabilitering.
Särskilt meriterande är även dokumenterad skicklighet av interdisciplinär forskning i samarbete med medicin, fysioterapi eller beteendemedicin.
Meriterande är forskning som inkluderar användningen av moderna och relevanta statistiska metoder för klinisk forskning.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:
Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning, i synnerhet med aktörer inom hälso- och sjukvården.
För att främja psykologprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är det särskilt meriterande med god kännedom om i synnerhet Region Östergötlands organisation och struktur samt etablerade kontakter med relevanta verksamheter inom hälso- och sjukvården.
Meriterande är skicklighet i att arbeta i gränsytan mellan akademi och klinisk verksamhet, och därigenom uppvisad förmåga att bygga långsiktiga samverkansrelationer.
Eftersom undervisning och forskning sker på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på båda språken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
581 83 LINKÖPING Kontakt
Universitetslektor, Avdelningschef
Linda Lidman Linda.Lidman@liu.se 013-28 46 11
