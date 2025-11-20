Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot skolledarskap
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser huvudsakligen undervisning, examination, administration och handledning inom rektorsutbildning och masterprogram i pedagogiskt ledarskap. I mindre utsträckning kan arbetsuppgifter förekomma även på andra av institutionens utbildningar på grund- och avancerad nivå.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet på universitetsnivå, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Den sökande ska kunna undervisa på svenska. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Som meriterande betraktas kunskaper och tidigare erfarenhet av undervisning inom de områden som arbetsuppgifterna och anställningen avser. Hit hör områden som professionshandledning, konflikthantering, svåra samtal och liknande som arbetsgivaren bedömer som meriterande.
Undervisningserfarenheter bör vara dokumenterade så att omfattning och kvalitet kan bedömas.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2026-12 -31. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jonas Almqvist, epost jonas.almqvist@edu.uu.se
, eller studierektor Jenny Langwagen, e-post jenny.langwagen@edu.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 4 december 2025, UFV-PA 2025/3043
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
