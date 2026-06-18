Universitetslektor i pedagogik inriktning mot specialpedagogik
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-18
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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning, administration och handledning som finns på förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar-, speciallärar- och masterprogram samt på uppdrags- och forskarutbildning. I denna anställning ingår främst undervisning inom området pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, men undervisning inom andra områden i pedagogik – såväl på grund- som på masternivå – kan förekomma. Därtill ingår aktiv medverkan i den specialpedagogiska forskningsgruppen, som bl. a. arbetar med inkluderingsfrågor, professionalisering inom det specialpedagogiska området samt didaktiska interventioner. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet på universitetsnivå, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Den sökande ska kunna undervisa på svenska. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska. För denna tjänst är lärarexamen och erfarenhet av undervisning ett krav.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Meriterande för denna tjänst äräven avlagd speciallärar eller specialpedagogexamen och dokumenterad erfarenhet av lärararbete i förskola eller skola. Att ha undervisat barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är också en merit för denna tjänst. Det är också meriterande med erfarenheter av undervisning på lärarutbildning, samt fördjupade kunskaper inom elevers språk-, skriv- och läsutveckling, inklusive undervisning och stödinsatser inom detta område.
Undervisningserfarenheter bör vara dokumenterade så att omfattning och kvalitet kan bedömas.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2027-07-25. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jonas Almqvist, epost jonas.almqvist@edu.uu.se
eller studierektor Petra Gäreskog, e-post petra.gareskog@edu.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 2 juli 2026, UFV-PA 2026/1916
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
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, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi Jobbnummer
9969201