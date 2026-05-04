Universitetslektor i molekylär fysiologi med inr. mot däggdjursmetabolism
2026-05-04
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, integrativ biologi och infektions- och immunbiologi. Forskningen präglas av en modern och avancerad metodik och forskningsmiljön har en stark internationell profil, och är kopplad till SciLifeLab (Solna). Institutionen erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med 30 forskningsgrupper och ca 180 anställda, varav ca 50 är doktorander.
Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.
Stockholms universitet bedriver internationellt konkurrenskraftig forskning inom molekylär fysiologi. MBW avser att stärka och vidareutveckla sin forskning och utbildning inom detta område. Institutionen har ändamålsenlig infrastruktur för avancerade metabola studier i modellerna mus och råtta. Den framgångsrika kandidaten förväntas leda en forskningsgrupp inom molekylär fysiologi och bedriva experimentell forskning med målet att förstå metabolism hos däggdjur på molekylärmekanistisk nivå. Vi söker en framstående forskare som kan integreras i den befintliga forskningsmiljön.
Ämne
Molekylär fysiologi med inriktning mot däggdjursmetabolism
Ämnesbeskrivning
Molekylär fysiologi omfattar mekanistiska studier av däggdjurs metabolism.
Forskning, undervisning och handledning.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.
Viss vikt fästs även vid:
skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal
administrativ skicklighet
Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande:
undervisningserfarenhet inom ämnesområdet för anställningen.
Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Övriga upplysningar
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Eva Sverremark-Ekström, eva.sverremark@su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Rahwa Ghebresellase, rahwa.ghebresellase@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
