Universitetslektor i medicinsk forskning - specialistläkare/överläkare
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2026-07-06
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Anställningen är placerade vid medicinska fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med
tillsättning. Lokaler, annan infrastruktur och resurser för anställningen finansieras enligt fakultetens
gängse modell.
Befattningen kommer att vara förenad med anställning som specialistläkare/överläkare. Eftersom ämnet är definierat som medicinsk forskning, finns inget specifikt behov att fylla. Syftet med anställningen är att rekrytera internationellt konkurrenskraftig forskare med dokumenterad förmåga att bedriva självständig forskning av hög kvalitet och med tydlig potential att utvecklas till framtida ledare inom akademin.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar främst självständig forskning och utvecklingsarbete samt handledning av master- och forskarstudenter, men även undervisning på grundutbildningsnivå, ledarskap samt
administration. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat
pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
Eftersom anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden har specialistkompetensbevis och innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska enligt Socialstyrelsens definition vid tillträdet av den kliniska befattningen (språkkunskap i svenska, lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala) som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).
Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid
bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl dokumenterad vetenskaplig kompetens. Den sökande ska vara disputerad inom ämnesområde av relevans för anställningen.
Den vetenskapliga skickligheten ska vara dokumenterad genom självständig forskningsprofil som gett internationell avtryck. Detta innebär att den sökande har etablerat en egen forskningslinje som är distinkt från tidigare handledare eller forskningsmiljö, har pågående anslag erhållna i konkurrens med sökande som huvudman, erfarenhet av postdoc period genomförd i annan miljö än där den sökande erhållit sin doktorsexamen, samt publikationer i tidskrifter med peer review system. Särskild hänsyn tillmäts publikationer med sökande som senior författare.
Vikt kommer också fästas vid pedagogisk skicklighet och förmåga att handleda master studenter och doktorander. Pedagogisk skicklighet skall visas såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.
Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga, klinisk skicklighet samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället. Då det gäller klinisk skicklighet krävs erfarenhet av självständigt arbete inom sjukvården där sökande har aktuell klinisk verksamhet.
I tillsättningen kommer den vetenskapliga utvecklingspotentialen särskilt att betonas. Detta inkluderar förmåga att långsiktigt bygga och leda konkurrenskraftig forskningsmiljö.Den sökandes forskningsprofil ska vidare ha potential att stärka fakultetens internationella genomslag och bidra till utvecklingen av excellenta forskningsmiljöer. Särskild vikt kommer att tillmätas den sökandes potential att utvecklas till en framtida professor, inklusive förmåga att långsiktigt bygga och leda en konkurrenskraftig forskningsmiljö.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den
förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Maria.Björkqvist, tel: +46 72 700 71 63,
e-post: Maria.Bjorkqvist@med.lu.se
eller
prodekan Jonas Larsson tel 046-22205 80, e-post: Jonas.Larsson@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av enhetschef Kajsa Johnsson, tel 046-222 08 22,
e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se
(åter i tjänst fr om 12 augusti)
Observera att svarstiderna under sommaren kan vara längre än normalt på grund av semesterledigheter.
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.Så ansöker du
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2026-09-10.
Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning
(se www.medicin.lu.se/lfn
under rubrik Meritsammanställning och CV).
Sökandes namn kan komma att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet om inte det av ansökan tydligt framgår att sökanden motsätter sig detta.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F12 (visa karta
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Jobbnummer
9992889