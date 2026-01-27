Universitetslektor i medicin med specialisering inom AI
2026-01-27
Vi söker en universitetslektor i medicin med specialisering inom artificiell intelligens (AI) för tillsvidareanställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är medicin.
Bakgrund
Örebro universitet är ett modernt och snabbväxande universitet med en medicinsk fakultet och tillhörande universitetssjukhus. Tjänsten är förlagd till Institutionen för medicinska vetenskaper där flera forskargrupper samarbetar inom forskning och utbildning inom områdena såsom biomedicin, medicin, hälsovetenskap, epidemiologi, systembiologi och bioinformatik. Den aktuella tjänsten erbjuder möjlighet att spela en central roll i den nyetablerade satsningen på att integrera AI i läkarprogrammets utbildningsplan.
Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.
I denna tjänst förväntas du etablera och bedriva självständig forskning samt undervisa inom området AI. Du kommer att aktivt bidra till att utveckla och upprätthålla samarbeten på lokal, nationell och internationell nivå.
Ett särskilt fokus ligger på att integrera AI i undervisningen inom läkarutbildningen. Detta innefattar nationell samordning och avstämning med de övriga medicinska fakulteterna för att säkerställa en enhetlig och framåtblickande utbildning. Du kommer även att samarbeta med det universitetsövergripande centret AI, Robotics and Cybersecurity Center (ARC) för att främja tvärvetenskapliga initiativ och innovation.
Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/ledigajobb
Information
Anställningen är 100%, tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Julia König 019-30 3645, e-post: julia.konig@oru.se
eller Marita Andersson Grönlund, 019-30 1343, e-post: marita.andersson-gronlund@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.
Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba[1]hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-02-20. Välkommen med din ansökan!
Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan, vänligen åberopa dessa i din ansökan och kontakta hr@oru.se
.
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
