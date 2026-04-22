Universitetslektor i maskinteknik med inriktning mot industridesign
2026-04-22
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i maskinteknik med inriktning mot industridesign. Anställningen är placerad på ämnet maskin- och materialteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Institutionen kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med ett stort antal medarbetare från olika delar av världen. Maskin- och materialteknik är ett av fyra ämnen vid institutionen, som totalt har cirka 60 anställda, varav 9 professorer. Övriga ämnen vid institutionen är elektroteknik, industriell ekonomi och fysik.Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
undervisning och examination inom våra ingenjörsutbildningar, vilket även inkluderar, kursplanering och kursutveckling,
utveckla, leda och delta i forskningsprojekt inom ämnet, inklusive ansökningar om forskningsmedel,
samarbeta nationellt och internationellt inom forskning och utbildning,
delta i handledning av doktorander inom forskarutbildningen,
samverkan med samhälle och näringsliv,
utbildningsadministration
Undervisningen omfattar maskintekniska kurser på grundnivå och avancerad nivå i främst industridesign och områden så som designmetodik, innovationsteknik, produktutveckling, eller systeminnovation. Undervisning i andra kurser kan bli aktuellt. Forskningen sker utifrån den egna vetenskapliga kompetensen, i samarbete med institutionens övriga forskare, och ska stärka och utveckla institutionens forskning inom industridesign.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
Behörig för anställningen är du som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom området industridesign, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Utöver det krävs:
Hög kvalitet och aktualitet på vetenskapliga arbeten.
Förmåga att samverka med det omgivande samhället, samt att informera om verksamhet och resultat.
Förmåga att driva och utveckla forskning/verksamhet i det aktuella ämnet.
Visad god förmåga att planera, genomföra, utveckla och utvärdera undervisning, examination och annan pedagogisk verksamhet, på olika nivåer och varierande undervisningsmetoder.
Se ytterligare krav i komplett annons på Karlstads universitetets webbplats eller i Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2026-03/9_26
Rev anst_llningsordning slutlig-signed_0_1.pdf.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövning av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Särskild vikt ges till visad skicklighet och erfarenhet av att:
Självständigt, såväl som i samarbete med andra, utvecklat och implementerat en egen forskningsprofil i industridesign.
Erhålla forskningsmedel i konkurrens.
Undervisa i och examinera universitetskurser inom industridesign, konstruktionsteknik, och produktutveckling.
Av stor vikt:
Erfarenhet av industriell forskning och utveckling och samverkansprojekt mellan akademin och industrin.
Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativförmåga och målmedvetenhet, samt engagemang och en positiv inställning gentemot kollegor och studenter.
Erfarenhet av tvärdisciplinära forsknings- och undervisningsprojekt.
Förmåga att undervisa på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.
Visad skicklighet att handleda doktorander och examensarbeten.
Intresse och insikter rörande pedagogisk utveckling inom området, och erfarenhet från kursutveckling inom industridesign.
Erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.
Pedagogiska utmärkelser.
Relevanta utmärkelser inom området industridesign.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100 %, med tillträdesdatum enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan skickas digitalt genom universitetets rekryteringsverktyg. Se mer i komplett annons på Karlstads universitetets webbplats
Sista dag att ansöka är 13 maj 2026
Ange referensnr: REK2026/69
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120), http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
)
651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kontakt
OFR/S Fackförbundet ST Denita Gustavsson denita.gustavsson@kau.se 054-7001434 Jobbnummer
9869851