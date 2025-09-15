Universitetslektor i litteraturvetenskap -medicinsk humaniora (vik)
2025-09-15
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet litteraturvetenskap är placerat vid Språk- och litteraturcentrum i Lund och erbjuder ett brett utbud av kurser från grund- till masternivå samt forskarutbildning.
Ämnet har för närvarande tre professorer, åtta tillsvidareanställda lektorer, en biträdande lektor samt ett tiotal doktorander. Litteraturvetenskapen är en levande forskningsmiljö med en aktiv seminarieverksamhet och dess placering på Språk- och litteraturcentrum erbjuder även goda möjligheter till samarbete med kolleger i andra ämnen. I samarbete med medicinsk fakultet bedrivs undervisning i litteratur på Läkarprogrammet i Lund, där både obligatoriska och valbara moment ges på ett flertal terminer på grundnivå och avancerad nivå. Mer information om ämnets forskning och undervisning finns här: https://www.sol.lu.se/litteraturvetenskap/
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att undervisa och handleda i litteratur på Läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten inom ramen för området Medicinsk humaniora på följande kurser
- Kursen Professionell utveckling på Läkarprogrammets terminer 4, 6, 8 och 9.
- Kursen Medicin som humaniora. Fördjupande perspektiv genom litteratur, film, konst och musik på Läkarprogrammets termin 11.
- Handledning av uppsatser på Läkarprogrammets kandidat- och magisternivå.
Undervisningen innefattar kurser på campus i Lund och undervisningsspråket är svenska. I tjänsten ingår undervisning (upp till 70%), forskning (20 %) samt ytterligare bemanningsbar tid (10 %); i arbetsuppgifterna kan även kursutveckling och administration ingå.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- avlagd doktorsexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens
- visad pedagogisk skicklighet och god samarbetsförmåga
- högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper
- förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk från anställningens första dag
För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.
Meriterande för anställningen är:
- forskning av relevans för området Medicinsk Humaniora
- dokumenterad erfarenhet av undervisning inom området Medicinsk Humaniora
Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 55 procent med startdatum den 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 juli 2026. För eventuella frågor om anställningen kontakta universitetslektor Katarina Bernhardsson https://www.sol.lu.se/person/KatarinaBernhardssoneller
grundutbildningsansvarig Torbjörn Forslid https://www.sol.lu.se/person/TorbjornForslid
Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Språk- och litteraturcentrum
Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.
