Universitetslektor i kulturgeografi, inriktning samhällsplanering
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2026-06-15
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Kulturgeografiska institutionen
Mer information om oss finns på: Kulturgeografiska institutionen
Ämne/ämnesbeskrivning
Kulturgeografi handlar om relationen mellan människor och platser. Ämnet har sin bas inom kulturgeografisk och samhällsvetenskaplig teoribildning. Samhällsplanering handlar om att balansera och väga olika intressen gentemot varandra och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Kulturgeografiska institutionen har en bred samhällsgeografisk profil och undervisning sker i huvudområdena Kulturgeografi, Samhällsplanering Geografi och Global utveckling. Vi deltar även i flera tvärvetenskapliga program på grundnivå och avancerad nivå.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i undervisning, forskning och administration samt att följa och bidra till utvecklingen inom ämnesområdet samhällsplanering såväl utifrån ett forsknings- som undervisningsperspektiv.
Undervisning sker framför allt på samhällsplanerarprogrammen på grundnivå och avancerad nivå men undervisning förekommer även inom andra program. Undervisningen på grundnivå sker i huvudsak på svenska medan undervisningen på avancerad nivå sker på engelska. Under de första två åren förutsätts undervisningsinsatserna uppgå till minst 50%.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturgeografi, samhällsplanering eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Ett krav är att ha pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnesområdet samhällsplanering.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För att kunna utföra anställningens arbetsuppgifter måste den sökande ha dokumenterad förmåga att använda svenska i tal och skrift på professionell nivå. Detta visas exempelvis genom dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska eller intyg om språkkunskaper motsvarande minst B2-nivå (CEFR).
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet samhällsplanering.
Pedagogisk skicklighet visas i normalfallet genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer inom huvudområdet samhällsplanering.
Stor vikt fäst vid kunskap inom svensk samhällsplanering, samt om planeringsteori och/eller praktisk erfarenhet.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Marianne Abramsson, tfn 08-16 48 29, marianne.abramsson@humangeo.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn: 08-16 40 57, johan.magneli@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Kulturgeografiska institutionen (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Kulturgeografiska institutionen Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9963821