Universitetslektor i kognitionsvetenskap med inriktning mot lingvistik
Umeå universitet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Luleå
eller i hela Sverige
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets Humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska.
För mer information om Institutionen för språkstudier besök: https://www.umu.se/sprakstudier/
Vi söker nu en universitetslektor i kognitionsvetenskap med inriktning mot lingvistik med start 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, handledning och utbildningsutveckling av kurser i lingvistik inom kandidat- och masterprogrammen i kognitionsvetenskap, samt fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå i lingvistik och kognitionsvetenskap. Även inslag i andra utbildningar såsom lärar- och speciallärarutbildning samt logopedutbildning kan ingå. Handledning och undervisning på forskarnivå i språkvetenskap kan också ingå.
Undervisningen äger rum både på campus och på nätbaserade kurser.
En betydande andel av arbetsuppgifterna kräver svenska som kommunikationsspråk. Den som inte talar svenska förväntas att lära sig talad svenska på en god nivå inom tre år. Umeå universitets språkprogram erbjuder universitetets medarbetare flera typer av kurser och andra språkkompetenshöjande inslag i svenska på olika nivåer.
I anställningen ingår 80 % undervisning och 20% kompetensutveckling.
Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes och planeringsmöten.
Vid Humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om forskningstid inom ramen för publiceringsbaserad forskningsresurs.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen med relevant inriktning eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Goda språkkunskaper i engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav för anställningen.
Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området kognitionsvetenskap med inriktning mot lingvistik eller annan för anställningen relevant inriktning, dokumenterad erfarenhet av tvärdisciplinärt arbete inom forskning och utbildning, administrativ skicklighet samt erfarenhet av ledningsuppdrag inom högskolesektorn.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:
- bredd och djup i forskningen
- kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle
Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom universitetet. Kriterier vid bedömning är:
- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom universitetet eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom universitetet.
Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området kognitionsvetenskap med inriktning mot lingvistik eller annan för anställningen relevant inriktning.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt tillmätas forskning inom området kognition, språk och lärande.
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt tillmätas dokumenterad erfarenhet av att undervisa i lingvistik och/eller kognitionsvetenskap på både grundläggande och avancerad nivå samt dokumenterad erfarenhet av att utveckla utbildning inom kognition, språk och lärande.
Stor vikt ska tillmätas dokumenterad erfarenhet av tvärdisciplinärt arbete inom forskning och utbildning.
Vikt ska tillmätas administrativ skicklighet, erfarenhet av ledningsuppdrag inom högskolesektorn samt övriga bedömningsgrunder.
Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https://umu.varbi.com/center/tool/position/880105/edit/tab:2/Behörighets-
och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https:/www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2026-01-30.
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran. https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/tva-dokument/.Övrig information
Anställningen är tillsvidare med tillträde 2026-09-01 enligt överenskommelse.
Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och aktivt bidra till utbildnings- och forskningsmiljön är hög närvaro vid institutionen ett krav.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kristina Persson, 090-7865488, kristina.persson@umu.se
eller HR-samordnare Helena.botold@umu.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1166-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå University, Faculty of Arts and Humanities Kontakt
Kristina Persson, prefekt 0907865488,kristina.persson@umu.se Jobbnummer
9646151