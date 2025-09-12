Universitetslektor i kemisk ekologi med inriktning mot sjukdomsvektorer
2025-09-12
Institutionen för växtskyddsbiologi
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap utlyser en anställning till lektor i kemisk ekologi. Lektorn kommer att vara baserad i Alnarp vid institutionen för växtskyddsbiologi, en tvärvetenskaplig konstellation där forskning inom resistensbiologi, integrerat växtskydd och kemisk ekologi utvecklar hållbar användning och förvaltning av biologiska resurser.
Läs mer om institutionen för växtskyddsbiologi här.
Läs mer om ämnesområdet för kemisk ekologi - sjukdomsvektorer här.
Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är kemisk ekologi med inriktning mot sjukdomsvektorer. Forskning om sjukdomsvektorer inkluderar kemisk ekologi, etologi och evolution av kemosensoriska system hos insekter som överför sjukdomar till människor och djur. Genom ett multidisciplinärt tillvägagångssätt, med hjälp av funktionell genomik, studeras hur lukt- och smakmedierade beteenden hos sjukdomsvektorer regleras av externa kemosensoriska signaler och inre fysiologiska tillstånd.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen:
• bidra till den vetenskapliga utvecklingen i samarbete med ämnesområdesansvarig
• utveckla, leda och bedriva framgångsrik forskning inom ämnet
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• publicera vetenskapliga artiklar i internationella peer review-tidskrifter
• utveckla, leda och bedriva forskningsbaserad undervisning på avancerad nivå och forskarnivå
• bedriva handledning och examination på avancerad nivå och forskarnivå
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare
• kommunicera om forskning och forskningsresultat och bidra med kunskap till samhället
Institutionen har en parallellspråklig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta akademiska uppgifter på engelska, men eftersom svenska är universitetets officiella arbetsspråk förväntas kandidaten uppnå en funktionell nivå av svenska inom fyra år efter tillträdet. Institutionen åtar sig att ge stöd till kandidaten för att uppnå detta mål.
Behörighet
Den sökande ska inom ämnet för anställningen:
• ha avlagt doktorsexamen i biologi eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag
• vara pedagogiskt skicklig
• ha erfarenhet av handledning av studenter på avancerad nivå samt forskarstuderande
• ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• ha goda kunskaper i engelska
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas:
• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående och innovativ forskning
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
• förmåga att publicera i internationella peer-review-tidskrifter av hög kvalitet
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas:
• planering, genomförande, examination samt utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• pedagogisk vision
Vidare beaktas skicklighet i att:
• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
Specifik kompetens i följande, med relevans för det övergripande ämnet kemisk ekologi är särskilt meriterande:
• Dokumenterad kunskap inom funktionell genomik, till exempel genomiska eller transkriptomiska analyser, reglering av kemosensoriskt genuttryck eller funktionell karakterisering av kemosensoriska proteiner
• Dokumenterad kunskap, relaterat till ekologi och evolution, om kemosensoriska system
Goda kunskaper i svenska är meriterande.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Att vara medarbetare vid SLU
Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.
Sverige har dessutom en väletablerad förskolestruktur samt ett kostnadsfritt utbildningssystem. Ta reda på mer fakta och berättelser om Sverige på www.sweden.se
SLU i Alnarp är beläget i södra Sverige nära universitetsstäderna Lund och Malmö, och Köpenhamn i Danmark. Öresundsregionen erbjuder en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav.
Sista ansökningsdatum:
2025-11-12
Placering/ort:
Alnarp
Omfattning:
100%
Anställningsform:
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelse
Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här
