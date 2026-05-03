Universitetslektor i Globala studier av kultur och samhälle
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Publiceringsdatum2026-05-03Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i Globala studier undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska samt handleder studenter inom Filosofiska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.
Anställningen är knuten till avdelningen för Kultur, samhälle, form och medier (KSFM) som bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Tema Kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv.
Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
Vi söker i första hand dig som är disputerad i socialantropologi eller närliggande ämnen.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är uppvisad pedagogisk skicklighet i undervisning i globala studier av kultur och samhälle.
Krav för anställningen är uppvisad pedagogisk skicklighet i undervisning om utomeuropeiska kulturella och sociala fenomen, praktiker och uttryck.
Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i undervisning om etnografisk metod.
Meriterande är dokumenterad skicklighet i undervisning om tvärvetenskapliga frågeställningar.
Meriterande är också dokumenterad skicklighet i handledning av studentarbeten.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
Ett krav för anställningen är vetenskaplig skicklighet i studier av globala sociala fenomen, praktiker och uttryck.
Särskilt meriterande är vetenskaplig skicklighet i studier av utomeuropeiska, särskilt afrikanska, och/eller postkoloniala/dekoloniala kulturella och sociala fenomen, praktiker och uttryck.
Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i etnografiska metoder.
Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i analys och tolkning av en mångfald av empiriska material och metoder så som deltagande observation, intervjuer, medietexter eller offentliga dokument.
Gällande övrig skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är god samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
Krav för anställningen är god förmåga att strukturera, planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samarbete inom utbildning och forskning.
Då undervisning sker på både svenska och engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/ikos
och här https://liu.se/organisation/liu/ikos/ksfm
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning, 12 månader, omfattning 75%.
Tillträde 1 juli.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 24 maj.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
583 81 NORRKÖPING Kontakt
Avdelningschef, KSFM
Martin Klinthäll martin.klinthall@liu.se +46 13 28 15 63 Jobbnummer
9887660