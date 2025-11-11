Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning redovisning
2025-11-11
Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med cirka 150 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår.
Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/foretagsekonomiska-institutionen/.
Ämne/ämnesbeskrivning
Redovisning är den del av företagsekonomin som inriktas på studier av externredovisning, ekonomistyrning eller revision.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga uppgiften för innehavaren av detta lektorat är att bedriva undervisning och forskning inom ekonomistyrning. I arbetsuppgifterna kan även ingå kurs- och programansvar. Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling. Undervisning sker på engelska och svenska. Det förväntas även att den sökande kan undervisa i ämnets delområden och på samtliga nivåer, dvs. såväl på grund- som avancerad nivå.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisningsområdet är den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med redovisningsinriktning, eller har en svensk eller utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen.
För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet av och skicklighet i att undervisa i redovisning, särskilt ekonomistyrning. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
De sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Särskild vikt fästes vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning, kursutveckling och handledning i redovisning på båda de undervisningsspråk som förekommer på institutionen, svenska och engelska.
Stor vikt fästes även vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten och för att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar meriterande.
Stor vikt fästes vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästes även vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen avser vikariat på 20-50 % procent av heltid under 12 månader. Tillträde efter överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av sektionsledare Mikael Holmgren Caicedo, tfn 08-16 19 67, mailto:mikael.holmgren.caicedo@sbs.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
